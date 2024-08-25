張榕容《愛情城事》懷孕痛哭　導演為她「等4個月」才開拍

記者許逸群／台北報導

獲選為金馬影展閉幕片的《愛情城事》，由監製曾寶儀和製片人馬君慈領軍，邀請金獎導演群共同執導，齊聚台港星馬影帝后與金獎得主等實力派演員飆戲。其中《榮耀之路》的法國導演哈希德阿米(Rachid Hami)執導的故事中，邀請到張榕容與法國演員卡里姆萊克盧(Karim Leklou)演出一對跨國情侶。

▲張榕容與法國演員卡里姆萊克盧飾演跨國情侶。（圖／華映娛樂提供）

近來因「最美鬼后」一角備受喜愛的張榕容，在《愛情城事》中飾演獨自撫養女兒長大的單親媽媽，事業成功的她和男友、女兒方郁婷一家三口過著幸福生活之際，卻發現自己意外懷孕。當面臨男友的期待、事業上的衝擊、對自我的矛盾，張榕容又該如何選擇。

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▲▼張榕容在劇中與方郁婷飾演母女。（圖／華映娛樂提供）

張榕容回憶，她和導演哈希德阿米第一次碰面，兩人對視著彼此雙眼談話，實際上都在觀察對方個性，而哈希德也在對話後相當篤定就是要請到張榕容來演出，但因為她當時正在拍攝其他電影，檔期一度喬不攏，哈希德仍然堅持要找張榕容，最後等了她4個月，可說是非她不可。

殺青的最後一場戲是在醫院廁所裡，因為空間狹小，現場只有導演、攝影師和收音師，劇情安排壓抑著情緒的張榕容終於崩潰，在廁所裡痛哭失聲。張榕容透露那天她真的是哭到痛徹心扉，將她內心最脆弱的一面完全展露在鏡頭前，更在走出廁所和卡里姆相擁而泣，動人的情感流露也喚起許多為人母的共感。