84歲盛竹如驚爆切除膽囊！　曾扛壓力「每天緊盯收視」自嘲：無膽之人

記者孟育民／台北報導

健康節目TVBS《健康2.0》日前錄影邀請到「資深主播」盛竹如，與主持人鄭凱云共同拍攝短影音慶祝，首次參與《健康2.0》錄影的他，也分享了獨門的長壽拉筋秘訣。盛竹如今年已84歲，他透露，每天早晚都會做各半小時的全身運動，因為幾十年下來的堅持，使他身體非常「軟Q」，現場更親身示範扭腰、甩手等動作，盛竹如也直言，運動使他越來越健康快樂，精神狀態還非常好。

▲盛竹如現場示範長壽拉筋術， 和主持人鄭凱云（左）互動。（圖／TVBS提供）

回憶起年輕時在新聞業忙碌的高壓工作，盛竹如坦言，當時每天都必須緊盯收視率，即使出國也不例外，更是需要常常撥打越洋電話交代工作，這種長期的緊繃狀態飽受了極大壓力，盛竹如也因此摘除了膽囊，不忘自嘲自己是「無膽之人」。針對這一情況，功能醫學醫師歐瀚文進一步分析指出，壓力過大容易引發胃腸道健康，甚至引發消化性潰瘍，因此保持身心平衡、適當放鬆壓力，對於現代人尤為重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盛竹如自嘲無膽。（圖／TVBS提供）



另外，對盛竹如每天習慣的拉筋動作，中醫師吳宏乾也補充，俗話說「筋長一寸，壽延十年」，拉筋不僅僅是伸展肌肉，更是維護血管、神經、肌肉及肌腱等全身系統健康的重要方式，透過持續的運動強化筋骨，實際上能促進肝臟健康，進而使身體內的血液循環更加充足，達到增強體質的效果。