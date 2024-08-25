只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

記者潘慧中／綜合報導

朱芯儀口條流利，不時會上節目分享生活經歷。她近日便在《醫師好辣》透露，家裡其中一間房間有陣子突然狂飄異味，小孩還一直生病，後來仔細查看冷氣才發現真相，「我從小到大沒有遇過！」

▲朱芯儀發現只有那間房間會飄異味。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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朱芯儀解釋住家樓上共有3個房間，但其中一間每次一開冷氣，她就會聞到異味。剛開始，她心想應該是自己太敏感，猜測可能是窗外飄進來的味道，「一直都沒有發現有異狀。」

▲直到小孩一直生病，朱芯儀才驚覺不對勁。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



直到後來，住在那個房間的孩子一直生病、感冒，但住在另外兩間的小朋友都沒有任何毛病，朱芯儀才決定有所行動。但當她準備洗濾網的時候，「我嚇瘋了！」

▲▼朱芯儀在此之前完全沒遇過冷氣發霉。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



朱芯儀打開冷氣蓋發現上面發霉了，「而且我根本不知道為什麼冷氣會發霉，我從小到大沒有遇過冷氣發霉！」仔細檢查才進一步發現，那台冷氣的吹風口距離牆壁較近，等同於循環不了，冷風一直在那附近，「然後台灣夏天又濕又悶熱，所以它一直吹一直吹，它關掉的時候那個水珠凝結在那邊，它散不了，然後夏天的時候白天又悶熱，所以久了潮濕就發霉，吹出來的風都是黴菌，好可怕！」

▲朱芯儀仔細檢查冷氣。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）