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湯姆克魯斯18歲女兒舒莉「棄父姓」！　上大學他仍付每年數百萬學費

記者劉宛欣／綜合報導

美國巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）於2012年結束6年婚姻，兩人育有一女舒莉（Suri Cruise）。有報導透露，湯姆克魯斯對科學教的堅定信仰，他在2013年4月與女兒最後一次被媒體拍到在一起，之後便再無聯絡，至今已長達11年。

▲湯姆克魯斯拍攝《不可能的任務6》。（圖／達志影像）

▲湯姆克魯斯將繼續負擔女兒大學學費。（圖／達志影像）

舒莉現年18歲，最近考上了賓州卡內基美隆大學，該校是私立大學，每年的學費高達6.5萬美元（約新台幣200多萬元）。根據外媒報導，舒莉在母親凱蒂荷姆斯的陪同下，已經搬進了大學宿舍。有知情人士透露：「舒莉希望能夠體驗完整的大學生活，因此選擇住在宿舍，她對新生活充滿了期待與興奮。」

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▲舒莉已經搬進大學宿舍。（圖／取自Instagram）

雖然舒莉在6月畢業典禮時，傳出棄父姓，改姓「Noelle」（凱蒂荷姆斯中間名），但湯姆克魯斯依然承擔她的大學學費。這是由於離婚協議中，明確規定他需要負責舒莉的所有醫療、牙科護理、保險、教育費用，包括大學學費及其他課外活動的開支。湯姆克魯斯的一位匿名友人表示：「湯姆從未猶豫過支付舒莉的贍養費和教育費用，他一直履行著作為父親的責任，這一點從未改變。」

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湯姆克魯斯, Tom Cruise, 舒莉

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