ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

NANA罕見動怒！宣戰「造謠YouTuber、酸民」提告嗆：你惹錯人了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓藝人們近來紛紛硬起來向酸民、惡評、造謠者提告，繼IVE張員瑛、BTS V和禎國等，對知名YT造謠頻道「脫粉收容所」的運營者A進行了法律應對後。After School出身的演員Nana也決定對另一個YT頻道「口蹄疫」展開法律行動，親自在Instagram限時動態發文，強調絕對不會手軟，會持續進行強硬的回應。

▲▼ 施華洛世奇年度活動-林珍娜(Nana)。（圖／記者黃克翔攝）

▲Nana強硬對造謠YouTuber提告。（資料照／記者黃克翔攝）

Nana 24日親自在Instagram限時動態上發布了黑底白字的聲明，宣佈了對「口蹄疫」提告。內文中可以看到她表示：「我已經提告，這次不會有任何寬容，將強硬應對。那些搭上這件事發表惡意留言的人也不例外。你選擇利用我來製造刺激話題，那麼我會讓你知道這是一個錯得多離譜的決定。」她還強調：「口蹄疫？你誰啊？你認識我嗎？你惹錯人了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Nana限時動態對造謠者宣戰。（圖／翻攝自Nana Instagram）

▲Nana限時動態對造謠者宣戰。（圖／翻攝自Nana Instagram）

這次，Nana並非是透過經紀公司發表聲明，而是自己以強硬語氣，表明了對散播她不實謠言者的態度。此前，根據韓媒報導，YouTuber「口蹄疫」在與另一個YouTube頻道通話時，捏造並散布了關於Nana的私生活謠言。另一方面，「口蹄疫」還被指控威脅另一位YouTuber，從中敲詐了數千萬韓元。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

推薦閱讀

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

許光漢入伍5天「一堆女兵偷看」！軍方爆開鍘：依規處分　內部公告外洩

許光漢入伍5天「一堆女兵偷看」！軍方爆開鍘：依規處分　內部公告外洩

小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師還噹：他們覺得妳很不負責任

小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師還噹：他們覺得妳很不負責任

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天　葛斯齊33字宣告結案

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天　葛斯齊33字宣告結案

女兒快要出生了⋯　《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」

女兒快要出生了⋯　《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」

實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢

名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢

孫生「超辣前女友」證實離開啦啦隊！Wendy新身分曝 千人讚爆：全團最正

孫生「超辣前女友」證實離開啦啦隊！Wendy新身分曝 千人讚爆：全團最正

Mandy爆「10個月花掉汪小菲3600萬」！　張蘭不屑回擊：都花這呢

Mandy爆「10個月花掉汪小菲3600萬」！　張蘭不屑回擊：都花這呢

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

JK羅琳閉嘴15天又開噴！　嘲諷克莉芙「有時間化女妝不如公開DNA」

JK羅琳閉嘴15天又開噴！　嘲諷克莉芙「有時間化女妝不如公開DNA」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

許光漢入伍5天「一堆女兵偷看」！軍方爆開鍘：依規處分　內部公告外洩

小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師還噹：他們覺得妳很不負責任

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天　葛斯齊33字宣告結案

女兒快要出生了⋯　《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」

實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢

孫生「超辣前女友」證實離開啦啦隊！Wendy新身分曝 千人讚爆：全團最正

Mandy爆「10個月花掉汪小菲3600萬」！　張蘭不屑回擊：都花這呢

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Nana

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NANA罕見動怒！宣戰「造謠YouTuber、酸民」提告嗆：你惹錯人了
  2. FANATICS台灣女孩家儀也入圍周星馳海選！「進入12強」喊：繼續努力
  3. 動力火車唱一半...夯團突現身踩場！　尤秋興傻眼：我們掌聲都沒了
  4. 《慶餘年》太子暫停演藝活動！　捲錄音外流曬證據：被童年玩伴陷害
  5. 直擊／邊佑錫驚喜「現身」見面會　金惠奫也嚇到了：公司沒跟我說⋯
  6. 快訊／肯爺主辦「神隱多日」終於發聲！　再發聲明：保證全額退票
  7. 極上動漫音樂祭超誠意6小時舞台　狂粉頂35度打Call點燃熱情
  8. 犀利趴最年長卡司　動力火車唱完2首歌...一看現場反應：好像不用唱了
  9. 《咒術迴戰》也辱華！作者賀《我英》完結惹怒陸網　店家下架抵制
  10. 陸節目工作人員「洩女星隱私騙砲」　張予曦急發聲明：已經報警！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366