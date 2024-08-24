NANA罕見動怒！宣戰「造謠YouTuber、酸民」提告嗆：你惹錯人了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓藝人們近來紛紛硬起來向酸民、惡評、造謠者提告，繼IVE張員瑛、BTS V和禎國等，對知名YT造謠頻道「脫粉收容所」的運營者A進行了法律應對後。After School出身的演員Nana也決定對另一個YT頻道「口蹄疫」展開法律行動，親自在Instagram限時動態發文，強調絕對不會手軟，會持續進行強硬的回應。

▲Nana強硬對造謠YouTuber提告。（資料照／記者黃克翔攝）

Nana 24日親自在Instagram限時動態上發布了黑底白字的聲明，宣佈了對「口蹄疫」提告。內文中可以看到她表示：「我已經提告，這次不會有任何寬容，將強硬應對。那些搭上這件事發表惡意留言的人也不例外。你選擇利用我來製造刺激話題，那麼我會讓你知道這是一個錯得多離譜的決定。」她還強調：「口蹄疫？你誰啊？你認識我嗎？你惹錯人了。」

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▲Nana限時動態對造謠者宣戰。（圖／翻攝自Nana Instagram）

這次，Nana並非是透過經紀公司發表聲明，而是自己以強硬語氣，表明了對散播她不實謠言者的態度。此前，根據韓媒報導，YouTuber「口蹄疫」在與另一個YouTube頻道通話時，捏造並散布了關於Nana的私生活謠言。另一方面，「口蹄疫」還被指控威脅另一位YouTuber，從中敲詐了數千萬韓元。