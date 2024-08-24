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《咒術迴戰》也辱華！作者賀《我英》完結惹怒陸網　店家下架抵制

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名動漫《我的英雄學院》連載10年在日前終於畫下了句點，而事實上作品爆紅之時，在2020年曾掀起一陣日、中爭議，作品裡的反派「志賀丸太」名字拆解其實與日本731部隊，被視為具有貶義、冒犯、歧視、侮辱性意味。近日，作品同樣在《週刊少年Jump》上連載的《咒術迴戰》作者芥見下下，竟因為祝賀《我英》完結，也被扣上了「辱華」帽子。

▲《咒術迴戰》、《我英》完結。（圖／翻攝自海報）

▲《我的英雄學院》在8月畫下句點。（圖／翻攝自海報）

《咒術迴戰》作者芥見下下與《我的英雄學院》作者堀越耕平私下交情很好，平時也經常公開互動，芥見下下多次表達對《我的英雄學院》的喜愛，這次《我的英雄學院》迎向了大結局，他不免俗地祝賀表示「如果沒有《我的英雄學院》，《咒術迴戰》就不會開始，恭喜故事結束」，怎料此舉卻觸碰了部分中國大陸讀者的敏感神經。

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▲《咒術迴戰》、《我英》完結。（圖／翻攝自海報）

▲《咒術迴戰》即將也要在9月底完結。（圖／翻攝自海報）

一家在抖音上經營的動漫精品帶貨店「貓兒谷子店」，公開譴責芥見下下「恭賀辱華作品《我的英雄學院》連載結束」的言論，宣布下架《咒術迴戰》商品，聲明中直言「（芥見下下）將自己的作品與辱華番劇《我的英雄學院》深度捆綁的言論，鑑於《我的英雄學院》辱華731事件的惡劣性和嚴重性，我店將暫時下架《咒術迴戰》所有相關產品、等待後續」。

▲聲明。（圖／翻攝自微博）

▲聲明。（圖／翻攝自微博）

以下為聲明全文

《咒術迴戰》相關商品下架聲明

尊敬的消費者和合作夥伴：

貓兒穀子店（後簡稱我店）今早得知《咒術迴戰》作者芥見下下在「辱華」番劇《我的英雄學院》完結祝賀下發表「如果沒有《我的英雄學院》，《咒術迴戰》就不會開始，恭喜故事結束」以上將自己的作品與辱華番劇《我的英雄學院》深度捆綁的言論，鑑於《我的英雄學院》辱華731事件的惡劣性和嚴重性，我店將暫時下架《咒術迴戰》所有相關產品、等待後續，若以上事情屬實，將永久下架。接下來我們會更嚴格的選擇穀子產品,感謝您的支持與關注。

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