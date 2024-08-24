阿滴脫了「招牌眼鏡」！前後對比差超多　粉絲驚呼：好不一樣

記者劉宛欣／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷先前出戰巴黎奧運，莫名捲入性別爭議，不少名人都出面替她打抱不平。其中經營英文頻道起家的YouTuber阿滴，更是利用自己的語言優勢，直接對槓外媒，力挺林郁婷，獲得許多讚賞。平時經常在Instagram分享日常的他，日前曬出一連串8月的紀錄照，其中也包含在X筆戰外國網友的截圖，而更令粉絲矚目的，則是他拿下眼鏡的自拍照，讓眾人直呼「差好多！」

▲阿滴經常在Instagram分享日常。（圖／翻攝自阿滴日常Instagram）

阿滴近日在個人Instagram帳號上發布了8月的一系列照片，包含與好友Hook、黃大謙、千千等人的聚會照，以及在X（推特）上用英文力戰各大外媒、外國網友的截圖，最後還附上了自己沒有戴眼鏡的自拍照，平常一直以戴眼鏡形象示人的他，首次主動解鎖沒眼鏡的照片，讓廣大粉絲又驚又喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿滴曬出沒戴眼鏡的照片。（圖／翻攝自阿滴日常Instagram）

粉絲紛紛留言寫下「非常感謝阿滴在推特的努力，非常辛苦你了」、「沒戴眼鏡的阿滴感覺好不一樣」、「解鎖沒戴眼鏡的阿滴！」、「沒本體的阿滴」、「終於放沒戴眼鏡的照片了」、「沒戴眼鏡超像滴妹的」、「沒戴眼鏡滴真的好帥」，沒戴眼鏡的造型獲得廣大迴響與稱讚。