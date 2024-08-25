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莎賓娜卡本特、珍娜奧特嘉相愛相殺　山姆史密斯攜宇多田光合唱神曲

記者蕭采薇／綜合報導

新生代小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）先前被流行天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點擔任話題巡演「The Eras Tour」的暖場歌手人氣持續飆漲。她推出備受期待的全新專輯《Short n' Sweet》，主打歌曲《Taste》MV 邀請以熱門美國影集《星期三》爆紅的演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）共演，飾演情敵的兩人一路相愛「相殺」。

▲莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）熱吻。（圖／翻攝自YouTube、環球音樂提供）

▲莎賓娜卡本特（左）和珍娜奧特嘉（右）一路相愛相殺。（圖／翻攝自YouTube）

《Taste》MV 致敬了《捉神弄鬼》（Death Becomes Her）以及《追殺比爾》（Kill Bill）等多部電影，開頭莎賓娜拿著大刀衝向珍娜的房間，沒想到珍娜有備而來，拿著槍朝莎賓娜掃射，中彈後的她墜落至一樓，整個身體被柵欄穿過；即便身受重傷，莎賓娜仍以飛刀回擊，直接插進珍娜右眼，還俏皮比了個中指。

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▲莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）熱吻。（圖／翻攝自YouTube、環球音樂提供）

▲莎賓娜卡本特先前被流行天后泰勒絲欽點，人氣持續飆漲。（圖／環球音樂提供）

後來兩人接連用電鋸、電擊、扎小人作法⋯⋯等方法互相攻擊，最後意外被殺的卻是男主角，結尾兩人在男主角的葬禮上有說有笑的離開。以黑色幽默形式呈現滿滿噴血、斷肢等大尺度畫面，後來更出現兩人熱吻的超展開戲碼，讓粉絲留言直呼「太獵奇了我要愛死！」莎賓娜表示珍娜奧特嘉是她心中 MV 演員的不二人選：「看到她在螢幕上宛若夢想成真，我深受她的啟發，並且被她驚豔不已。」

▲莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）熱吻。（圖／翻攝自YouTube、環球音樂提供）

▲莎賓娜卡本特（左）和珍娜奧特嘉（右）在MV最後超展開熱吻。（圖／翻攝自YouTube）

此外，奧斯卡、金球獎、葛萊美獎、全英音樂獎肯定，生涯累積超越 500 億串流天量的英國歌手山姆史密斯（Sam Smith），為了慶祝首張專輯《寂寞時分》發行10周年，除了在近日推出豪華版專輯《寂寞時分 十周年紀念版》以外，更在今（23）日驚喜推出與宇多田光合唱代表作《Stay With Me》全新版本，讓粉絲興奮留言「好意外的合作」、「什麼神組合！我沒了！」

▲山姆史密斯 x 宇多田光。（圖／環球音樂提供）

▲山姆史密斯 x 宇多田光驚喜宣布合作。（圖／環球音樂提供）

山姆表示自己和《Stay With Me》一直有很深厚的連結，不僅很開心看到歌曲在日本取得巨大的成功，自己也很喜歡到日本演出，他表示：「宇多田光的傳奇與成就本身就已經說明了一切。我很驕傲能邀請日本史上最成功的音樂人之一，參與這次《Stay With Me》的新版本。」

▲山姆史密斯 x 宇多田光。（圖／環球音樂提供）

▲山姆史密斯慶祝首張專輯《寂寞時分》發行10周年。（圖／環球音樂提供）

宇多田光也表示很榮幸能參與此次山姆首專的十周年紀念活動：「這首歌曲中傳遞的脆弱與渴望，觸動了許多人的心弦。能與山姆的原聲一起合唱，並由當時為他錄製的同一位錄音師為我錄音，是一種無法用言語形容的經驗。這感覺就像是蟲洞打開，在那短暫的瞬間，我們穿越時空連結在一起了。」

 

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莎賓娜卡本特, 珍娜奧特嘉, Sabrina Carpenter, Jenna Ortega, 山姆史密斯, 宇多田光, Sam Smith

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