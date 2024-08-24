《綜藝玩很大》一度撐不下去　好看娛樂認了是這原因

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》前進日本中部鳥羽出外景，由綜藝大哥吳宗憲、 KID、坤達領軍純愛教主郭靜、K歌歌王陳勢安、潮青歌手魏如昀、超強新人 Miusa(妙莎)、新手媽咪晏柔中、以及睽違八年再來玩的王子邱勝翊，實力 派歌手X全明星運動好手的組合。黑隊雖然連輸兩集，隊長坤達卻在最後關頭 火力全開，即將反轉戰局。

▲《綜藝玩很大》坤達(左起)吳宗憲與KID。（圖／綜藝玩很大）

對於戰局直直落，輸到麻痺的坤達無奈表示:「度過一個邊界就沒感覺了！」 不過危機就是轉機，不僅有黃隊王子、妙莎助攻，陳勢安和魏如昀展現絕佳默 契，就連超難的「胃食道逆流」都能答對，讓黑隊接連在沙包與猜題關卡中獲 勝。最後關卡坤達又展現16蹲的超強腿力，讓對手郭靜輸到接受絲襪套頭扮醜 的懲罰，讓純愛教主忍不住遮臉不敢見人。

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▲《綜藝玩很大》到杜拜。（圖／綜藝玩很大）

《綜藝玩很大》與《一卡通》於今年均邁入十年，為共同慶祝雙方十週年慶， 特別攜手推出《綜藝玩很大》 十週年紀念款一卡通分別為:象徵節目已邁入十 週年「宇宙玩娃款」、一次收藏超Q玩娃的「玩娃疊疊樂款」以及玩很大十週 年「黑金款」16天限時預購，呼籲玩粉們動作要快。

▲《綜藝玩很大》推出限量款一卡通。（圖／綜藝玩很大）

日前《綜藝玩很大》製作單位感性發文:走過了十個年頭，回想起一路上的風風雨雨，好看娛樂透露，疫情期間無法出國拍攝，內容有限制，團隊碰到瓶頸一度撐不下去，如今週週收視破1，穩坐綜藝節目 收視冠軍 ; 外景錄製遍及四大洲:歐、亞、非、大洋洲地區 包括日本、韓國、 馬來⻄亞、瑞士、紐⻄蘭、阿曼王國 ; 榮獲第52、53屆金鐘獎益智及實境節目 主持人、第57屆金鐘獎最具人氣綜藝節目獎項。

好看娛樂表示《綜藝玩很大》是第一個將節目發展出更多樣化的形式和觀眾見 面，不管是周邊商品、辦活動、見面會，就是想激發出更多可能性，十年來周邊商品銷售力驚人，將綜藝IP明星商品化，並與眾多知名品牌聯名 「probeetle」、「CoCo都可」、「無飲」、「發億金庫」橫跨各產業並帶動 更多商機。除了做「好看」的節目之外，希望做勇敢創新的事，相信自己的使 命和願景把這個精神延續到下一個十年。