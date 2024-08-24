黃秋生再轟JK羅琳！替克莉芙反諷「有時間寫書，不如公開精神檢驗報告」

記者劉宛欣／綜合報導

暢銷全世界的小說《哈利波特》系列作者JK羅琳（J. K. Rowling）自巴黎奧運開始後，不斷於社群上分享質疑台灣女性拳擊國手林郁婷、阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）性別的言論，在克莉芙決定提告後，她被發現刪除27則不利留言，並沉默了13天，怎料23日又分享報導影射，諷刺克莉芙「有時間化妝不如公開DNA報告」，對此，影帝黃秋生於臉書開轟。

▲JK羅琳似乎不畏懼被告，再度於X上發表質疑言論。（圖／路透）

黃秋生此前就曾多次公開力挺林郁婷，同時批評JK羅琳。24日他在看到JK羅琳的言論後，再度評論表示「那個羅琳真的蠻討厭的」，接著說道：「竟然嘲諷克莉芙有時間化妝不如公開DNA報告。如果有人懷疑妳羅琳有精神病，妳是不是也應該有時間寫書，不如公開精神檢驗報告？」最後喊話「人家當然是有所有證明才告妳的啦，大嬸」。

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▲黃秋生開轟羅琳。（資料照／記者周宸亘攝）

此前，JK羅琳已經13天沒在X發文，23日突然又發表言論，分享一則外媒報導，報導內直指林郁婷與克莉芙是「男拳手」，還呼籲兩人盡早公開DNA檢測結果，才能平息風波，她在X貼文中引述寫下「最重要的是，發起公關活動並層層塗抹厚重的化妝品，所需的時間和精力遠遠超過直接公開DNA檢測結果。」開砲克莉芙，明明已經吃了官司，卻仍繼續發表不利於自己的言論。