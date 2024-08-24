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AV女優河北彩伽見面會完售「2萬4千元VVIP搶光」　主辦：研議加場

記者吳睿慈／台北報導

日本AV女優河北彩伽（前藝名為：河北彩花）長相清純、甜美，她被譽為是「三上悠亞接班人」，即將在9月29日在台灣舉辦首場粉絲見面會，VVIP要價2萬3800元，門票於24日開賣，18張VVIP票券秒殺，主辦表示「正在研議加場可能」。

▲河北彩伽台北見面會完售，2萬4千元VVIP門票搶光了。（圖／翻攝自河北彩伽IG）

▲河北彩伽台北見面會完售，2萬4千元VVIP門票搶光了。（圖／翻攝自河北彩伽IG）

河北彩伽見面會於9月29日在TICC台北國際會議中心的101CD會議廳舉辦，VVIP票價高達2萬3800元，享有吃飯、親簽拍立得、合影、握手、2分鐘談心、錄製專屬語音等福利，票價公布後，雖一度造成網路聲音反彈認為太貴，但也有人認為「滿划算」、「福利那麼多是大禮包」、「會買的人就是會買」、「又沒人逼你消費」。

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活動門票於24日中午開賣，河北彩伽果然人氣紅不讓，VVIP門票總共18張秒殺，全場400張門票於3分鐘內完售，主辦單位向《ETtoday》透露，「正在研議加場可能」，同時提醒會在下午1點清票，請粉絲把握搶票最後機會。

▲▼河北彩伽近年來積極發展不同事業的領域。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼河北彩伽近年來積極發展不同事業的領域。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自勁維肯創意）

▲▼河北彩伽見面會完售「2萬4千元VVIP搶光」　主辦：研議加場 。（圖／翻攝自勁維肯創意）

河北彩伽近期積極拓展演藝事業，8月初才來到台灣出席成人展記者會，還攻上大銀幕，出演首部電影作品，且還是台灣電影，演員陣容包含「樂天女孩」Kira，兩大女神合作相當吸睛。她近幾年來晉升為台灣最夯的「暗黑女神」，如今見面會也完售，讓粉絲再度見證到她的高人氣。

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