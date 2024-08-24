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劉亮佐登《飢餓遊戲》當評審 　頭頂發亮被當閃光燈

記者葉文正／台北報導

中視週末綜藝節目收視屢傳佳績，不僅週六晚間8點《綜藝一級棒》收視連續四週霸榜榮登全國第一，週日晚間8點的《飢餓遊戲》也開出紅盤，8月18日播出的「飢餓暑修班」，藝人體驗當學子，逗趣的內容也開出1.82好成績，其中25-49歲分眾更達2.07，是當日所有頻道節目排名第一。
▲劉亮佐頭皮發亮被當閃光燈。(圖∕中視提供)

▲劉亮佐頭皮發亮被當閃光燈。(圖∕中視提供)
《飢餓遊戲》新一集內容，因應8月31日即將登場「第35屆傳藝金曲獎」頒獎典禮，製作單位的關卡設計也結合「傳藝就在生活中」理念，並邀來陳為民、李懿、董仔、曾子余、張雅惟等來賓，與主持群一行人到台北市國立台灣戲曲學院錄外景，其中董仔就是校友，回到母校格外覺得親切。
▲劉亮佐頭皮發亮被當閃光燈。(圖∕中視提供)

▲陳為民(左起)跟曾子余。(圖∕中視提供)
闖關前先進行分組，陳為民特別挑選峮峮、蔡黃汝、許孟哲當隊友，不料陳為民對遊戲規則有聽沒有懂，導致出現致命性錯誤，讓隊友相當無奈，為此陳為民也向製作單位喊話：「你們(規則)設計的簡單一點可以嗎？」雖然闖關戰力不強，但陳為民做效果卻沒話說。

節目中也邀請到京劇名家吳興國的唯一入室弟子朱柏澄，以及日前才到巴黎奧運表演並曾榮獲傳藝金曲獎最佳表演新秀獎的張心怡，還有眾人熟悉的劉亮佐，三人負責擔任評審，要考驗隊員的即興表演力，兩隊要運用指定道具進行一段演出，只要能成功逗笑評審就能得分。表演過程，劉亮佐則被拿來開玩笑：「第一排第三位朋友不要開閃光燈，喔不好意思，(原來)是你的頭皮在發亮。」這話一出眾藝人都哄堂大笑。

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