洗菜正式離開啦啦隊！「與3隊友約滿不跳了」親證實：下台一鞠躬

記者劉宛欣／綜合報導

藝人洗菜（王宇君）熱愛籃球，一度有「籃球界的莎賓娜」的封號，曾參與《全明星運動會》打開知名度，她2023年9月驚喜現身T1職籃新軍臺北台新戰神成軍記者會，以「Taishin Wonders」啦啦隊成員身分亮相，怎料才不到一年的時間，就在23日宣布與其他三名成員一起約滿離開，她也在個人Instagram上發文「下台一鞠躬」。

▲洗菜離開「Taishin Wonders」啦啦隊。（圖／翻攝自洗菜Instagram）

Taishin Wonders官方Instagram 23日發文，曬出洗菜、Queena、小珍奶、Ally的照片寫下「謝謝四位女神，每一場都百分百投入，帶來精彩的演出，用活力熱情帶領戰友們為戰神加油，用最甜美的笑容溫暖戰友們的心」，透露4人因個人生涯規劃，在合約期滿後確定離開隊伍，送上真摯的祝福。洗菜也分享了貼文，並配文寫下「謝謝，下台一鞠躬」。

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▲洗菜寫下「下台一鞠躬」。（圖／翻攝自洗菜Instagram）

洗菜5月就曾發文寫下「當你很喜歡一件事情的時候 眼裡是會看到閃閃發光的」，接著突然鬆口「下禮拜就是啦啦隊生涯的最後一場了」，頓時引來破萬人崩潰，當時Taishin Wonders總監還出面解釋，指出因為季後賽賽制關係，輸球就等同是洗菜的最後一場應援，如今時隔三個月竟又證實離隊。