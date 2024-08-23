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籃籃突告白張立東嚇傻　說超級喜歡他招架不住

記者葉文正／台北報導

由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的《天才衝衝衝》，邀請來賓樊光耀、楊繡惠、趙孟姿、米可白、黃荻鈞、張立東、劉璇、小賴，以及《上船了各位 !》的勇者蔡昌憲、鍾瑶，上節目一起來挑戰「記憶Tempo動作版」、「一叫高下ㄅㄆㄇ」、「主題接龍」。為宣傳節目《上船了各位 !》初次上《天才衝衝衝》的鍾瑶表示，她覺得最好玩的單元是「一叫高下ㄅㄆㄇ」覺得很有趣。

▲籃籃突告白張立東，張立東嚇一個小鹿亂撞、措手不及。（圖／華視提供）

▲籃籃(左)突告白張立東，張立東嚇一個小鹿亂撞、措手不及。（圖／華視提供）

「記憶Tempo動作版」一開場就讓主持人徐乃麟和曾國城哀哀叫，徐乃麟笑說:「錄這個單元對記憶一點幫助都沒有，反而還會退步，難怪這麼多藝人沒來上通告，像是洪都拉斯、沈玉琳等人，看到通告有這單元就怕了，不來了。」

▲籃籃突告白張立東，張立東嚇一個小鹿亂撞、措手不及。（圖／華視提供）

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▲鍾瑶(左)認為遊戲很好玩。（圖／華視提供）

曾國城也說:「錄這單元對記憶反而是一種傷害。」主持群紛紛開始討論這單元錄了幾年，結果沒有人記起來。當單元開始進行時，樊光耀自願要上場說:「早去早好。」結果不負眾望全部忘光光，半個都沒記得，緊接著換徐乃麟上場，才一上場就立馬被噴乾冰，將「十三響」說成「十八響」，徐乃麟不但不承認口誤還腦羞成怒地說:「我要十八響，你管我！」

▲籃籃突告白張立東，張立東嚇一個小鹿亂撞、措手不及。（圖／華視提供）

▲蔡昌憲與鍾瑶。（圖／華視提供）

單元繼續進行，徐乃麟因擔心自己記不住，竟開始幼稚的干擾籃籃一直推她，讓籃籃崩潰大聲抗議:「他一直推我啦，不可以這樣!」曾國城下來調解，發了一張黃牌警告徐乃麟，就連跟徐乃麟同隊的巫苡萱都忍不住說:「這招數太卑劣了。」

在「記憶Tempo動作版」中徐乃麟隊成員陸陸續續遭淘汰，輪到張立東上場，籃籃竟出奧步，當眾表白手筆大愛心說:「超級喜歡 超級喜歡。」讓準備接招的張立東慌了手腳，小鹿亂撞，立即道歉隊友，張立東遮臉說:「我把工作當感情了，幸福來的太突然。」

曾國城說:「看在幸福來的太突然份上，再給張立東一次機會，並提醒說要理性。」徐乃麟為了鼓勵隊友跟張立東說:「你要是撐過我加你五千元約籃籃吃飯。」張立東聽聞開心地回應:「乃哥因為打羽球(王齊麟)的case沒了，所以又重新接回我的case。」沒料到下一輪張立東還是敵不過籃籃的魅力遭淘汰；從單元一開始就一直玩到後半段的蔡昌憲，眼看就快要記不住時，沒想到前一位因忘記出題而被淘汰，曾國城開心的跑去跟蔡昌憲擊掌，蔡昌憲松一口氣嗨喊:「我好像得爐主一樣。」好運的存活下來好幾輪。

「一叫高下ㄅㄆㄇ」單元開始前，由蔡昌憲和鍾瑶先宣傳介紹節目《上船了各位 ！》，聽完介紹後徐乃麟一派輕鬆地說:「可以換人，所以也沒有很累嘛。」一旁的大家驚呼「威~」除了介紹還分享過程中的點滴像是暈船吐爆，驚險遇上鯊魚等；這單元最後給輸家的懲罰是「驚聲尖叫」，輸家口含口風琴被彈腳底板，在抽鬼牌環節時徐乃麟又開啟了神預測模式，大膽直言，籃籃跟張立東這一生無緣，所以不會抽中，也大膽地說:「《上船了各位 ！》的蔡昌憲和鍾瑶不會中。」果真都被徐乃麟算準準，究竟最後受罰者是誰呢？一樣會被徐乃麟算準嗎？每週六晚間十點準時鎖定華視主頻《天才衝衝衝》一同揭曉。

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