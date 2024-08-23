金鋼狼休傑克曼「下面一大包」影片被翻出　網驚：有30cm吧！

記者劉宛欣／綜合報導

美國男星休傑克曼（Hugh Jackman）與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的漫威電影《死侍與金鋼狼》受封「漫威耶穌」，拯救了漫威長久以來的低迷的票房，目前繼續在熱映，身受廣大影迷喜愛。然而，近日休傑克曼過去在Instagram上船的打桌球影片，卻突然又被挖出在社群上瘋傳，且網友大多把焦點放在他褲檔的「一大包」。

▲休傑克曼主演的《死侍與金鋼狼》最近熱映中。（圖／達志影像／美聯社）

休傑克曼2023年11月在Instagram上傳了一段打桌球的影片，只見場地地上散落著不少兵乓球，背景還聽得到教練的鼓勵聲，內文他寫著：「不要去注意地上球的數量，謝謝Gary的授課。」已經過了半年多的貼文，近日卻突然被轉發在各大社群，所有人關注的都是他褲襠下的一大包，讓人看了臉紅。

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▲休傑克曼去年影片突然又掀起討論。（圖／翻攝自休傑克曼Instagram）

網友紛紛留言表示「金剛狼，隨身帶著金剛杵，也是很合理的事」、「身為一個美國人放一瓶可口可樂在身上是正常的吧」、「運動完要吃香蕉，放口袋不行嗎」、「肯定有30公分」，但也有人認為眾人想太多「口袋放桌球，布料的張力錯覺」。