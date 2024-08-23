ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鋼狼休傑克曼「下面一大包」影片被翻出　網驚：有30cm吧！

記者劉宛欣／綜合報導

美國男星休傑克曼（Hugh Jackman）與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的漫威電影《死侍與金鋼狼》受封「漫威耶穌」，拯救了漫威長久以來的低迷的票房，目前繼續在熱映，身受廣大影迷喜愛。然而，近日休傑克曼過去在Instagram上船的打桌球影片，卻突然又被挖出在社群上瘋傳，且網友大多把焦點放在他褲檔的「一大包」。

▲▼休傑克曼（Hugh Jackman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲休傑克曼主演的《死侍與金鋼狼》最近熱映中。（圖／達志影像／美聯社）

休傑克曼2023年11月在Instagram上傳了一段打桌球的影片，只見場地地上散落著不少兵乓球，背景還聽得到教練的鼓勵聲，內文他寫著：「不要去注意地上球的數量，謝謝Gary的授課。」已經過了半年多的貼文，近日卻突然被轉發在各大社群，所有人關注的都是他褲襠下的一大包，讓人看了臉紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲休傑克曼去年影片突然又掀起討論。（圖／翻攝自休傑克曼Instagram）

▲休傑克曼去年影片突然又掀起討論。（圖／翻攝自休傑克曼Instagram）

網友紛紛留言表示「金剛狼，隨身帶著金剛杵，也是很合理的事」、「身為一個美國人放一瓶可口可樂在身上是正常的吧」、「運動完要吃香蕉，放口袋不行嗎」、「肯定有30公分」，但也有人認為眾人想太多「口袋放桌球，布料的張力錯覺」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬：讓大家失望

快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬：讓大家失望

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

休傑克曼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 籃籃突告白張立東嚇傻　說超級喜歡他招架不住
  2. 小薰、李千娜互虧「大哥的女人」　楊貴媚擁老公喜翔樂喊：獎金一人一半
  3. 蘇打綠推新歌　吳青峰爆「曾被自己退貨」：是我的棄曲
  4. 金鋼狼休傑克曼「下面一大包」影片被翻出　網驚：有30cm吧！
  5. 莎莎閉眼哭喊我真的不行！　姚元浩忍臭幫張立東推屁股
  6. 余祥銓「臉瘀青流鼻血」畫面曝！　突曬挨揍照自嘲：霸凌始祖就是我
  7. 《追分》何宜珊結婚被問「是真的老公嗎」　被發現劇中同套婚紗解答了
  8. 陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」
  9. 直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊
  10. 宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366