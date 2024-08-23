短今認了「暈船帥歐巴」！出國追愛：他是我的soulmate 結局超受傷

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，感情生活同樣備受關注。然而，她日前上節目坦言曾經對一位南韓歐巴大暈船，還出國追愛，結果一見面聽到對方說的話後，「我超受傷。」

▲短今曾對歐巴大暈船。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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短今在《11點熱吵店》透露，當初透過朋友介紹認識到這位歐巴，因為常看韓劇，所以有機會認識真實歐巴「我整個就很興奮」，加上對方很帥、還說「希望每天早上一睜開眼，妳就躺在我旁邊」，她不知不覺就暈船了，即便雙方一開始只有網聊。

▲▼短今想到可以認識歐巴就很興奮。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



就算在日本唸書的歐巴直言「妳要養我，我在這邊一個月要花5萬」，就算騙她會來台灣找她，就算聊到一半就人間蒸發，短今仍遲遲沒清醒，「不行！他是我的soulmate，我要飛去日本找他！」

▲短今一度飛到日本追愛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



短今找了兩位女性友人同行，一起和歐巴吃完飯後，當初介紹她認識的朋友問男方「第一次見面，覺得短今怎麼樣」時，結果對方居然回答「其實今天吃飯的3個人我都可以」，這讓她十分受傷，「我迷戀他這麼久，他竟然對我好像就是很無感。」

▲▼短今聽到歐巴的真心話後十分受傷。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

