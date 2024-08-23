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施名帥、朱芷瑩去年就登記！　「婚訊藏一年」520結為夫妻

記者蕭采薇／台北報導

近來作品《聽海湧》和《角頭—大橋頭》都獲得好成績的演員施名帥，雙喜臨門於23日公開與金鐘視后朱芷瑩消息。愛情長跑七年，施名帥經紀人也向《ETtoday星光雲》證實，兩人已在去年登記，但等到拍攝完婚紗照等程序後才公開，是想給彼此滿滿的儀式感。

▲▼朱芷瑩　施名帥。（圖／翻攝自FACEBOOK／朱芷瑩Zhi-Ying Zhu ）

▲朱芷瑩、施名帥愛情長跑7年後，正式宣佈結婚消息。（圖／翻攝自Facebook／施名帥）

施名帥先前被問及結婚話題時，還表示暫時希望以工作為重，不過兩人當時其實已經登記結婚。施名帥經紀人也向《ETtoday星光雲》表示：「我們也是最近才知道他們去年已經登記的，但小帥希望等拍完婚紗照等事情辦完後再公開，還是想給對方一些儀式感。」

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至於兩人分別都提到，是對方跟自己求婚，施名帥經紀人笑說：「這個可能還是要問他們本人比較準確，據我們所知，好像他們認定的時間點不太一樣。」而施名帥近期宣傳滿檔，除了將與《角頭—大橋頭》到中南部舉辦見面會外，也積極宣傳新戲《聽海湧》。

▲▼朱芷瑩　施名帥。（圖／翻攝自FACEBOOK／朱芷瑩Zhi-Ying Zhu ）

▲朱芷瑩、施名帥在去年520就已經登記結婚！（圖／翻攝自Facebook／施名帥）

7月施名帥受訪時，被問到朱芷瑩即將在23日迎來42歲生日，施名帥也表示已經準備好兩人在台灣輕旅行，被問到有沒有準備驚喜時，忍不住大呼「現在講就破哏了！」原來當時早就已經成為法定夫妻超過一年。

▲鄭人碩、施名帥出席《角頭－大橋頭》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲施名帥近來演出電影《角頭－大橋頭》，票房即將突破億元大關。（圖／記者林敬旻攝）

 

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