莊凱勛屍骨無存訣別陳庭妮　轉頭與蔡凡熙對到眼就飆淚

記者葉文正／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》邁入大結局，一切真相將水落石出，莊凱勛慘被殺害已屍骨無存，他借用通靈少年蔡凡熙的身體現形，了卻心願與女兒陳庭妮相見。這場父女天人永隔再重逢的超催淚橋段，陳庭妮表示當下能感受兩人強烈的戲劇張力，莊凱勛更說：「我跟妮妮太熟悉了，一對到眼睛就入戲，看著對方眼淚就開始打轉。」



▲蔡凡熙昏迷三天不醒，陳庭妮在病床邊不斷溫情喊話。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

莊凱勛在《幸福房屋事件簿》飾演陳庭妮的父親陸文揚，他離家多年失去聯繫，卻突然留下一棟淡水舊宅給陳庭妮，各種令人起疑的怪事竟都跟這棟房子有關。藉蔡凡熙的通靈體質得知莊凱勛早被事業夥伴殺害，甚至埋屍在地下室的牆壁裡，可惜趕到現場房子已夷為平地，此時莊凱勛附在蔡凡熙身上，溫情對陳庭妮喊話：「小公主，我是黑騎士啊！」讓陳庭妮知道眼前是她思念已久的父親，兩人相擁而泣堆疊全劇最高潮。



▲蔡燦得(右)與莊凱勛。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

莊凱勛表示，這次角色陸文揚是一位活在女兒心中的慈父，他用自己的方式守護所愛的一切，存在於女兒的記憶裡，純粹的愛著、守護著。他戲份雖不多卻都特別煎熬，除無臉男造型耗時費力外，大結局父女道別戲拍攝當天還碰巧遇到寒流又大雨，他印象深刻說：「在嚴峻的天候條件下，妮妮很專注，在雨中抖著身體，嘴唇發抖，兩眼掛著淚水，相當辛苦，但遇到好的演員就是能夠自然丟接出真實情感。」陳庭妮也說這場戲執行難度很高，非常感謝對手演員是莊凱勛，表示：「我把自己完全交給他，他也完全把自己交給我。」



▲蔡凡熙與陳庭妮。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

蔡燦得在劇中飾演莊凱勛的再婚對象更有突破以往的演出，她隱瞞到大結局才揭露竟是殺害另一半的幫凶，最大挑戰是要呈現角色前後差別，她表示：「20年前是被捧在手掌心的幸福人妻、20年後是罪惡感滿滿的病人，為了這部分我瘦身約5公斤。」她與莊凱勛是第二度演夫妻，她心疼說：「凱勛被活埋前的那個地下室，空間很封閉，空氣無法流通很悶，他還能開玩笑緩和氣氛，盡全力顧到每一個人，結果我們都開心拍完收工了，最後留他一個人演，跟他說再見的時候，看到他的眼神，真的覺得好對不起他。」



而當真相水落石出，蔡凡熙卻為保護陳庭妮出車禍緊急送醫，陷入昏迷三天不醒，魂魄迷失在鬼門關外，陳庭妮自責在病床邊陪伴，兩人過往一起經歷的點點滴滴浮上心頭，她難過對蔡凡熙說：「謝謝你，也對不起，是我害你變成這樣子的。」在鬼門關徘徊的蔡凡熙找不到出口，身後冒出一個熟悉的聲音，竟是以為消失的鬼朋友林暉閔，在最後關頭指引他重返人間，而陳庭妮跟蔡凡熙這段姐弟戀是否能迎來美好未來，得到最後才知道！