「重機女神」2歲愛女蛇行騎滑板車！　咪妃笑噴道歉：山道猴子跑出來

記者王靖淳／綜合報導

「重機女神」咪妃2021年宣布結婚，隔年8月迎來寶貝女兒「小恩」的出生，平時除了用心經營社群之外，也不吝嗇分享親子日常，今（22）日她就在IG上傳一段女兒蛇行騎滑板車的短片，幽默自嘲自己生了一個山道猴子，「不好意思，我家的山道猴子跑出來了。」影片曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚及留言。

▲咪妃平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

影片中，咪妃的女兒小恩坐在一台粉紅色的小滑板車上，背對著鏡頭。她穿著淺色上衣和藍色點點短褲，頭髮綁成兩條可愛的小辮子。小恩的雙腳輕鬆地放在踏板上，似乎正在享受滑行的樂趣，阿公用手握住滑板車的把手，幫助她保持平衡。然而，小恩的身體向後傾，頭部稍微歪向一側，所以滑板車呈現蛇行方向。為此，咪妃被此景象給逗樂，在拿出手機錄下後爆笑表示：「媽媽笑到崩潰，不小心生個山道猴子，阿公超無言。」

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▲咪妃自嘲自己生了「山道猴子」。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

事實上，「山道猴子的一生」是日前爆紅的YouTube動畫影片，劇情講述一名愛好重機的男子沉迷於網紅的虛榮幻想，再加上感情受創、欠債等因素讓自己相當狼狽，寫實內容引發外界討論。此外，咪妃過去因熱愛騎重機而獲得「重機女神」的封號，如今PO出女兒騎滑板車的自嘲影片後，立即吸引網友按讚，同時也紛紛留言表示「不愧親生」、「有遺傳到媽媽」。