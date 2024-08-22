雷／許光漢《無路可走》結局反轉現身了　化身大魔王嗆影帝：X的

記者吳睿慈／綜合報導

「國民男神」許光漢首度參演韓劇《無路可走：輪盤賭》，第6集現身殺手氣勢滿滿，帥到韓網暴動，驚訝直呼「超適合他」、「希望他多多拍韓劇」。戲劇最後2集終於播出，劇迷原以為許光漢已經領便當，沒想到最後一幕出現「彩蛋」，他其實沒死透，「微笑先生」再度現身，兇狠飆髒話，讓台、韓許太太們見證反差形象。

▲▼許光漢在《無路可走：輪盤賭》沒死透，化身大魔王飆髒話嗆趙震雄。（圖／Disney+提供）



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趙震雄在劇中化身刑警「白仲植」，為了拯救命在旦夕、慘遭綁架的女兒不惜強行擄走金國浩，卻引來更多殺身之禍。《無路可走：輪盤賭》片尾隱藏一顆大彩蛋，原以為獵殺遊戲落幕，許光漢飾演的殺手「微笑先生」卻再度現身，氣場全開撲殺大群保鑣，並用英文嗆聲撂髒話要對手「X的別擋我的路」，他變為最後大魔王威脅白仲植：「請放棄找他，不然我會殺了你和你愛的所有人。」笑容讓人看得心裡發寒，展現出可怕的殺戮之心。

▲許光漢笑到觀眾發寒。（圖／Disney+提供）



《無路可走：輪盤賭》有眾多演技派擔綱演出，除了精彩的動作戲和博弈心理戰，「蒙面男子」的真面目也終於現身，而他的出現也讓這場噬血獵殺遊戲變得更為詭譎，讓完結篇迎來前所未有的最高潮。此次在劇裡展現驚人演技的李光洙也分享：「拍攝現場真的非常激烈，是一部用盡全力製作出的作品，希望大家觀看之後，能感受到這份心意。」

▲許光漢在《無路可走：輪盤賭》裡角色很關鍵。（圖／Disney+提供）



許光漢日前雖以正式入伍當兵，但他在最新釋出的幕後製作花絮中，也說出與韓國前輩們的交手心得：「在現場很長的時間都會覺得，哇，看他們演戲是很幸福的一件事情。」與許光漢帶來精采動作戲的金武烈也表示：「和許光漢合作，因為語言不通原本有點擔心，但果然演員不愧是演員。」《無路可走：輪盤賭》全劇已於Disney+獨家熱播中。