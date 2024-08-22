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製造日期印「詳見包裝」不直接寫出！專業人士給答案 熊熊驚：原來如此

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享心情點滴。她近日便在社群網站發問，「很不理解有些保養、彩妝品製造日期寫：請詳見包裝」，而非直接標示出來。對此，有專業網友出面解答了！

▲熊熊不時會和粉絲分享心情點滴。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

熊熊在Threads透露，無法理解一些商品不直接寫出製造日期，而是印上「請詳見包裝」5個字，這讓她很哭笑不得，「阿！都願意寫這麼多字了…是幹嘛不直接寫日期啦！還是有不能直接寫的理由？」

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▲熊熊在網路上發問。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

對此，有專業網友隨即浮出水面解答，「因為外包裝是先跟做包裝的廠商先訂製的，一批可能很大量 所以統一規格，裝填的時候才會在上面打上日期。」

(外送稿用)▲▼熊熊。（圖／翻攝自Threads／beargenie ）

▲專業人士為熊熊解答。（圖／翻攝自Threads／beargenie ）

熊熊這才恍然大悟，但讓她覺得奇怪的是，有時候找了半天，不是找不到製造日期，就是印得超不明顯，「明明那才是最重要的訊息啊～。」

熊熊Threads全文：

實在很不理解有些保養/彩妝品
製造日期寫：請詳見包裝
阿！都願意寫這麼多字了⋯
是幹嘛不直接寫日期啦！
還是有不能直接寫的理由？

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