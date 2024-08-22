水上對抗戰KID開場就惹哭夏蕾 峮峮耍小聰明喊：又沒規定

娛樂中心／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到聖恩、夏蕾、各務孝太以及夏浦洋，一起在炎炎夏日進行一場水上對抗戰。精彩內容將在8月23日下午1點播出，記得準時收看節目啦！

▲《星光雲！RUN新聞》邀請各務孝太、夏浦洋、夏蕾和聖恩，跟KID和峮峮一起進行水上對抗賽。（圖／ETtoday）

愛開玩笑捉弄人的KID這次也同樣把夏蕾惹哭，一開場就爆料峮峮說夏蕾寄居在自己家，讓夏蕾聽到秒落淚，解釋自己沒有這麼做。KID見狀趕緊表示是為了讓夏蕾放鬆心情才開玩笑，並分享先前兩人在涼水祭搶水桶大戰的趣事，這才讓夏蕾破涕為笑。接著水上對抗戰分為兩組進行三關PK，在「漂漂河記憶賽」中需要乘坐雙人泳圈在漂漂河上尋找藏起來的任務卡，沒想到由峮峮帶領著夏浦洋及各務孝太，一下水就開始偷吃步，選擇跳下水用走的、還偷偷把任務卡藏起來，被KID抓包後還反擊「又沒有規定不能下去」、「這是戰術」，讓KID氣到直喊「又來了」。

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《星光雲！RUN新聞》節目將在8月23日下午1點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、《ETtoday星光雲粉絲團》還有《星光雲APP》同步播出，千萬不要錯過了哦。