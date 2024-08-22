台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）今年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後與合作片商發生糾紛，所以赴日發展受阻，網友也遲遲未能看到其作品，平時會在社群記錄生活的她，最近發文分享自己在找會中文的日本人，能陪她一起語言交換，同時也鬆口想再次出道的打算，「確實是想。」

▲胎尼今年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

胎尼在IG限動中透露，雖然已經參加日文補習班，但由於需要更多日常的會話練習，因此才尋找會中文的日本人來進行語言交換。她提到，自己是中文系畢業，也能教對方中文，因此希望透過這種方式互相學習語言。此外，對於網友好奇她為何突然開始學日文並計劃再度出道等問題，胎尼坦言確實想再次出道，同時也表示，這並非一時興起，而是經過思考與接觸後所做出的決定。

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▲胎尼表示正在找學中文的日本人。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

胎尼也在文中提到，由於學習力不佳及自身注意力不足的情況，她在補習班的進步不如預期，這促使她開始尋求語言交換的方式來增強學習效果。最後，胎尼在文末感謝所有熱心提供建議的台灣朋友，並表示目前已經找到3位願意與她進行語言交流的日本朋友，且她將持續擴大這種語言交換的機會。

▲胎尼坦言想再次出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）