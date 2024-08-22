許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采

▲許光漢入伍學號為「14164」。（圖／資料照／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

記者白珈陽／台中報導

新生代男神許光漢無預警入伍，讓眾多粉絲大為震驚，昨（21）日軍方證實，許光漢已在20日向成功嶺報到，據了解，許光漢待在新訓中心21天的學號為「14164」，開頭14代表的是替代役14中隊，後面3碼則為入伍號碼。據了解，許光漢目前與同袍互動良好，而許光漢新訓的21天當中，並無懇親日，可能要讓不少想趁著懇親日一睹明星風采的粉絲失望了。

據悉，許光漢及經紀公司在入伍前就與軍方溝通，希望保持低調，平靜度過軍涯，在他入伍當天，是獨自前往成功嶺報到，未像其他役男是搭乘遊覽車。不過一般役男若也是獨自前往，軍方同樣也會在門口受理報到，所以並非是特殊待遇。

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由於許光漢魅力通吃男女老少，知名度實在太高，為讓許光漢不多受騷擾，據傳軍方特地下了3道「禁令」，包括不能要求許光漢簽名、合照和請他使出「招牌摸頭殺」。

所幸許的形象清晰正面，在軍方加強宣導之後，許與同袍仍相處融洽，甚至有他單位的役男不顧禁令、仍想索取簽名，同袍也會幫忙出面攔阻，不讓許光漢感到尷尬，也可見得許與同袍相處融洽，人緣相當不錯。

許光漢的學號是「14164」，目前除基本的體能訓練，也正在進行EMT-1課程（初級救護技術員），內容包括哈姆立克急救法、CPR、包紮、止血等，許光漢在成功嶺受訓21天期間，要完成3件任務，分別是初級救護技術員混成式教育訓練(EMT1)，取得志願服務手冊，以及18發實彈射擊。