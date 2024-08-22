謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

記者潘慧中／綜合報導

謝和弦與辣妻陳緗妮（莉婭）結婚後，育有兩個女兒。產後將滿5個月的陳緗妮21日有感而發地說，「經歷過第一階段的『脹奶』疏通，第5個月來到第二階段『塞奶』的困擾了」，同時大方分享上空哺乳照。

▲陳緗妮辣PO上空照。（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮）



陳緗妮透露，雖然第二胎的奶水量明顯比第一胎多，寶寶的臉因此被養得又圓又澎，但也帶來了漲奶問題。她上個月拍攝MV時，由於寶寶不在身邊，她一度漲痛到跑去廁所擠奶，「這真的是只有媽媽才能體會的過程。」

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▲陳緗妮分享哺乳畫面。（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮）



不只這樣，最近可能太勞累的關係，陳緗妮20日單邊乳房漲痛到無法側睡，輕碰到就會痛，「感覺是胸部外側積累一大塊。」當下勤餵寶寶、手擠奶、使用退熱貼冷敷、多喝水和補充卵磷脂，過了12小時疼痛才有所緩解，「但外側的腫塊還是在。」

▲陳緗妮請專業人士幫忙疏通胸部。（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮）



為了避免演變成乳腺炎，陳緗妮在謝和弦的建議下，決定尋求協助。在專業人士的按摩下，淤積在外側的濃稠奶水終於慢慢排出來，兩個小時後，外側腫塊更是完全消失，乳房也變得柔軟，「這次『塞奶』應該就算安全過關了，接下來大概就是等『退奶』的關卡了，繼續努力。」