坤達油頭爆吼畫面流出！　柯佳嬿吐槽：有用我代言的洗髮精嗎？

記者王靖淳／綜合報導

影集《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱《鬼家人》）的衍生影集，特別找來「木曜4超玩」成員邰智源、KID林柏昇、坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞參演，其中坤達被打造成反差極大的「油頭男」，今（21）日他在IG分享角色預告，不過畫面曝光後卻意外釣出老婆柯佳嬿留言吐槽，爆笑互動吸引網友朝聖按讚。

▲坤達、柯佳嬿經常隔空放閃。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

透過坤達分享的預告影片可見到，他的造型較為頹廢，身穿一件教練外套，留著長度中等的頭髮，頭髮散落在額頭和耳邊，髮絲還略帶油膩感，形象顯得有些凌亂且不修邊幅。他臉上戴著一副黑框眼鏡，雙眼睜大露出困惑或驚訝的表情，接著更對鏡頭失控大吼：「背叛...背叛的人都該被我捅死！」最後再擺出詭異又謎樣的笑容。

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▲坤達分享新劇預告。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

預告短片曝光後不久，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也表示被坤達的油頭造型給嚇到，紛紛留言虧他「這位是誰？」、「感覺頭很臭」、「應該先洗個頭」、「看起來頭好癢」，就連老婆柯佳嬿看完預告後，都忍不住現身留言吐槽問坤達：「有用過我代言的洗髮精嗎？」爆笑反應立即受到粉絲討論，同時也吸引不少人按她的留言讚，紛紛表示：「真的會笑翻。」

▲柯佳嬿留言吐槽老公的新劇造型。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）