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小成本電影締造破億票房奇蹟！　《Once, 愛是唯一》男主角緊張又享受

記者葉文正／台北報導

榮獲東尼獎最佳音樂劇等8項大獎、葛萊美最佳音樂劇專輯獎肯定的音樂劇《Once, 愛是唯一》首度來台，近日完成台中場演出，獲得「0負評」盛讚，夫妻檔男女主角亞瑟達維爾（Arthur Darvill）與伊內絲德克拉克（Ines de Clercq）集演、唱、彈奏樂器於一身，坦言在舞台上必須一次完成很多事真的不容易，演出心情是又既享受又緊張。

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》首度來台，近日完成台中場演出，獲得「0負評」盛讚。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》首度來台，近日完成台中場演出，獲得「0負評」盛讚。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

音樂劇《Once, 愛是唯一》改編自2007年創造票房奇蹟的愛爾蘭同名電影，2013年曾在百老匯演出，亞瑟達維爾當時就是男主角，時隔十年再次演出新版本，他表示不論是角色或自己，心態上都有所改變，是一次有點超現實的經歷。該劇在歐美大受歡迎，亞瑟達維爾也因此受到更多關注，成為音樂圈一顆亮眼星星。

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▲音樂劇《Once, 愛是唯一》首度來台，近日完成台中場演出，獲得「0負評」盛讚。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》來台演出2023年最新版本，加入多元音樂風格和熱鬧舞蹈場景。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

2007年愛爾蘭音樂愛情電影《曾經。愛是唯一》（《Once》）描述一對生活失意的陌生男女，因音樂在街頭巧妙相遇的愛情故事。該片當初預算只有13萬歐元（約462萬新台幣），最後全球票房收入已超過1千萬美元（約3.2億新台幣），締造小成本電影票房奇蹟，更一連獲得2項葛萊美獎與1項奧斯卡金像獎提名。

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》首度來台，近日完成台中場演出，獲得「0負評」盛讚。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

▲女主角伊內絲德克拉克獻上鋼琴彈奏處女秀。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

影片中單曲《Falling Slowly》還獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎，目前YouTube觀看數已突破1600萬。改編成音樂劇《Once, 愛是唯一》後同樣大獲好評，2012年獲得東尼獎11項提名，並拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本等8項大獎，2013年首登倫敦西區，10年間巡演不斷，曾在墨爾本、首爾、多倫多、都柏林、雪梨等地演出。

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》首度來台，近日完成台中場演出，獲得「0負評」盛讚。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》演員在舞台上得同時掌握演、唱、彈奏。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

男主角亞瑟達維爾分享，這次的音樂劇《Once, 愛是唯一》是2023年最新版本，和十年前演出的內容有些不同，音樂劇比起電影更加豐富，除了片中的浪漫情歌外，還加入了多元的音樂風格和熱鬧的舞蹈場景，能體驗到不只有愛情的深層感受。再度重回這個角色也讓他感觸很多，「首先就是我老了十歲，我覺得這很棒，這段歲月讓我對角色和故事的感覺更加強烈，當初我幾乎不間斷地在紐約和倫敦演出一整年，經歷一段小休息後再次回來，我感覺它仍然在我內心的某個地方，所有歌曲、歌詞就像存在我的大腦裡，反而變得可以很自然地表演出來」。

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》首度來台，近日完成台中場演出，獲得「0負評」盛讚。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

▲團員們對於來台灣都很開心。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

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