李運慶戲裡戲外「父親都罹失智症」　班鐵翔轉念：是化了妝的祝福

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《你好，我是誰2》深度探討失智症照顧者的心情，引發許多民眾共鳴，收視節節攀升。尼爾森收視率調查顯示，從開播第一集，所有節目排名第31名，到20日播出第9集，收視率飆升到所有節目第16名，同時段戲劇收視率更是直逼第二名。

▲《你好，我是誰2》收視率節節飆升。（圖／大愛電視提供）

戲劇原型人物大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師、個案管理師王筱筑，與演員李運慶、班鐵翔21日南下到高雄參加一場讀書會宣傳好戲。現實生活中，同樣是照顧罹患失智症父親的李運慶說道「希望透過這部戲能夠救到很多照顧者的心靈，而我就是其中一個被救的人！」

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▲《你好，我是誰2》收視率節節飆升。（圖／大愛電視提供）

班鐵翔也表示戲中從照顧者變成被照顧者，前後個性有很大轉變，很多人可能會疑惑，失智為什麼會到我身上或是到我親人身上，平常明明就有燒香拜佛、做好事，他分享「上天給人逆境或是殘缺，並不是懲罰，祂給的都是最好的，是『化了妝的祝福』」。

▲班鐵翔跟李運慶飾演父子。（圖／大愛電視提供）

飾演班鐵翔兒子的李運慶則說，劇中爸爸打電話跟我講媽媽過世的消息後，回到嘉義，看到爸爸的心情狀態非常不好，可預見的是父子間不合的狀況，會接二連三出現，至於「兩人之間的尷尬要如何化解呢，不能劇透。」

▲班鐵翔跟李運慶飾演父子。（圖／大愛電視提供）

李運慶也提到，現實生活中自己和父親的相處，其實與戲中和班鐵翔的互動很像；他自己的父親在眷村長大，是個自尊心強的教授，雖然沒逼他一定要念多少書，但不如他的意的時候，脾氣就來了，某個程度是有點像的。

▲李運慶飾戲裡戲外都是失智症照顧者。（圖／大愛電視提供）

在接到劇本半年前，父親罹患失智，現實生活中也是失智症照顧者的李運慶直言，接到《你好，我是誰2》時，聽到曹汶龍醫師分享的觀念後，讓他更有勇氣；現在有七個月大的女兒在身邊，他每天都在想著如何創造新的回憶給她，同樣也是如此對待父親。原本以為可以透過自己照顧失智症患者經驗，帶來表演上的幫助，讓李運慶沒有想到的是，反而是拍攝《你好，我是誰2》幫助了他的現實人生，強調「失智症並不可怕，可怕的是你不了解失智症，看這部戲讓你了解失智症。」