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王陽明遭炎上後露面！被問「娘炮風波」低頭認了：不應該說那種話

記者黃庠棻／台北報導

男星王陽明宣傳《角頭－大橋頭》期間，因拒絕與女粉絲合比愛心，並以一句「我不比娘炮動作」引發外界議論，隨後強調「自己」，爭議持續延燒。今（21）日劇組舉辦媒體茶敘，王陽明也一同現身，被問到「娘炮爭議」也當場給出回應。

▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-王陽明 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明現身《角頭－大橋頭》餐敘。（圖／記者黃克翔攝）

王陽明21日現身茶敘，一派輕鬆地出席，被問到「娘炮爭議」大方回應，坦言已經有調整過心情，現在已經變回「人見人愛的Sunny boy」，接著他透露在電影上映前有跟製作人討論，希望能創造出不同的宣傳方式，沒想到意外「宣傳過頭了」。

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▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-王陽明 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明現身《角頭－大橋頭》餐敘。（圖／記者黃克翔攝）

隨後，王陽明也公開了自己的心情，低頭沉重地說道「的確寫了娘炮兩個字非常不妥」，強調「電影是大家的，我不應該說那種話」。他表示自己在風波後也思考了很多，能夠理解為何會引起網友不滿，他坦言「那不是我的本意，認識我的人都知道」。

此外，王陽明因為失言風波引發脫粉潮，他則坦言「只能接受了，之後如果有機會，希望他們能更了解我」，透露經過這次事件，讓自己學到「說話之前要多想一下再說」並期許自己可以成為更懂說話的男人。

▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-夏靖庭,喜翔,龍天翔,王陽明,懷秋 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《角頭－大橋頭》賣出好票房 。（圖／記者黃克翔攝）

此前，《角頭》製片張威縯（宏哥）也發文強調「是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到麥可的狀態，他真的太進入麥可了，他已經忘了他是人見人愛的Sunny Boy王陽明，可是他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！」

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王陽明, 大橋頭

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