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李易突PO文「很愛的人未必適合」 赴小琉球：早醉早醒…剛認太快結婚

記者潘慧中／綜合報導

李易、六月（蔡君茹）結婚超過10年，但他日前在節目中坦言「當初太快結婚…其實個性還沒磨合好」，頓時引起網友熱議。事隔3天，他再度於社群平台有感而發寫下一段話。

▲▼李易。（圖／翻攝自Threads／leeyi527）

▲李易21日突然有感而發地發文。（圖／翻攝自Threads／leeyi527）

李易21日在Threads感性地說，「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛」，一席話引發大批粉絲的共鳴，網友紛紛留言表示：「的確。」

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▲李易的一席話引發不少共鳴。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

事實上，李易20日在社群網站透露，將出現在自己投資的串燒店，「今天我在，敢來嗎？」事隔11個小時，他還更新動態「早醉早醒」，似乎有小酌一番。

▲▼李易。（圖／翻攝自Threads／leeyi527）

▲李易20日現身小琉球。（圖／翻攝自Threads／leeyi527）

關於屢傳婚變一事，李易、六月日前一起出席活動時表示，兩人已經是老夫老妻，在一起13年以來，「前面10年喝酒是唯一的興趣，這3年就是一起打（羽）球，這是第二個興趣」，他還開玩笑說：「我只能說哪一天真的分開，一定會跟大家講。」

▲李易和六月已經結婚超過10年。（圖／ETtoday資料照）

六月則表示因為和李易對小孩的有些習慣不太一樣，所以有時候會比較多溝通。對此，李易表示，「夫妻倆的關係很像一個公司的主管跟下屬，每個月我的行程出來，要排一下行程，因為她畢竟現在假日比較忙，平常日我要拍很多東西，假日基本上我都會就是分擔小朋友的事情。」

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