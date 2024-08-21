館長揭密《拳上》都是劇本！　酬勞達千萬「欺騙行銷」：台灣人愛看

記者田暐瑋／綜合報導

《拳上 Tha Cage》去年在小巨蛋開打引發眾人關注，《拳上2024》將於12月舉辦，主秀確定由統神及蹦闆出演，連孫安佐和「燒打雞」韓森引發各界高度關注。館長作為去年《拳上》的顧問，近期在直播中揭露這些賽事均按照預先編排的劇本進行，事先商定好價碼，並稱這些都是「表演」。

▲拳上2024記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



館長在直播中表示，今年的《拳上》賽事與去年無異，所有的對抗都是根據事先編寫好的劇本演出，統神與蹦闆的爭執是為了演出效果而設計，從記者會的安排到實際表演，都有詳細的劇情安排，去年的《拳上》甚至在記者會上就已經計劃好每一步，包括與對手的爭執都會先沙盤推演，「就是台灣人愛看嘛，不要說台灣人愛看，國外的人這樣做已經是行之有年了。」

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此外，館長也對今年《拳上》喊出高達8位數的拳酬表示懷疑，「實際上拿多少這個都保密，就像館長那時候都沒講嘛，我也都沒有講，大家都在做一個欺騙行銷，大家都在做一個澎風行銷。」參與者是為了商業利益而參與這場秀，並不是真正的體育競賽，「反正就是花拳繡腿嘛，到時候上去有效果就好了，其實觀眾群也有看到，就是好玩就好。」

▲館長爆料《拳上》內幕。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）





