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羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

東森推出的創新互動式綜藝節目《今晚開讚吧》，開棚找羅時豐（右）、小禎（左）主持，但去年底收攤，讓羅時豐的收入頓時減少。

圖文／鏡週刊

羅時豐與侄子張敏慎合作頻道玩完，檯面上有傳出比如AB合約問題、頻道增添設備等支出超過百萬元，都是羅時豐買單等等。本刊則是取得更多失和內幕，發現與羅家上下都有牽扯，而且遠因與近果也錯綜複雜。

羅時豐夫妻當初公司成立說好的1個月年終，到了今年忽然說要減半，表面上是說公司業配減少，但似乎也與羅時豐寵溺兒子，開支變大有關，並因此前後引發團隊5人離職。

對此一手控管財務的羅時豐老婆還情勒，平常羅時豐對大家很好，常請團隊吃喝，大家聽在耳裡都覺得根本想法很慣老闆，因為他們要的就是收入，而不是什麼吃吃喝喝。

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羅時豐先前的頻道「羅時豐D.L不務正YA」，更換團隊引發軒然大波，並找來律師發聲明。（翻攝自羅時豐臉書）

▲羅時豐先前的頻道「羅時豐D.L不務正YA」，更換團隊引發軒然大波，並找來律師發聲明。（翻攝自羅時豐臉書）

羅時豐之所以會變摳，也與業配變少、小兒子鬧出負面新聞壞了他的形象有關，這也反映在去年11月到4月的業績上頭。但侄子張敏慎為此卻被怪罪經營不善，之後羅時豐還背地另找了業務窗口，結果搞事得罪廠商，一切又迴向到侄子。

羅時豐的YouTube頻道「羅時豐D.L不務正YA」不時找其他網紅合作，一度經營得有聲有色。圖右為蛇丸。（翻攝自不務正YA YouTube）

▲羅時豐的YouTube頻道「羅時豐D.L不務正YA」不時找其他網紅合作，一度經營得有聲有色。圖右為蛇丸。（翻攝自不務正YA YouTube）

莫名被架空的侄子事後才知情，於是上網切割並寫：「日後此人（新的業務窗口）與我再也無關。」據悉，那是6月底的事，該「此人」就是管理羅時豐工作的相關經紀人，這個嫌隙也成了導火線之一。


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