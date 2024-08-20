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理想混蛋拼馬拉松：輸了請歌迷喝飲料　放話「明年跑進小巨蛋」

記者蔡琛儀／台北報導

夯團理想混蛋擔任「2025渣打臺北公益馬拉松」活動大使，今（20日）出席記者會，主唱雞丁平常就會跑步，因為身為主唱的他要訓練自己的肺活量，跑步就是最好訓練心肺功能的運動，主持人問到這次渣打馬拉松想挑戰哪個距離？鼓手可沛笑著說：「我們決定從最短的3公里路線開始挑戰！」

▲▼理想混蛋擔任「2025渣打臺北公益馬拉松」活動大使。（圖／公關照）

▲理想混蛋擔任馬拉松活動大使。（圖／公關照）

吉他手建廷在一旁馬上跳出來解釋：「我們可不是想偷懶！跑完3K我們四個會在終點線準備演出，帶給大家最好聽的音樂！」被問到跑最慢有什麼懲罰嗎？雞丁表示：「團員們有各自賭注，說好跑最慢的要請所有報名馬拉松的小混蛋們喝飲料！」

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可沛表示為了準備這次的馬拉松，他要去大安森林公園練習；吉他手阿哲則比較擔心，因爲他平時的運動是打排球居多，也得開始加緊練習；而平時總是穿梭在健身房的建廷則是四人當中對於體能最有信心的；雞丁則向團員信心喊話：「馬拉松可以鍛鍊體力，我們要維持最好的狀態！」理想混蛋四位團員也期許明年能跑進小巨蛋。

此外，先前鼓手可沛去冰島旅遊時，幸運遇上南韓實境秀《瑞鎮家2》錄影，他也趕緊跟雞丁分享，讓向來很迷KPOP的雞丁超羨慕，還許願希望能和偶像太妍合作。

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