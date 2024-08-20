王陽明喊娘砲遭炎上！　嘻小瓜提1問逆風表態：不會用失言定論人品

記者王靖淳／綜合報導

藝人王陽明最近在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉絲比愛心，事後還在Threads上表示這是娘砲動作，此話一出被批評有歧視意味，還遭到大批網友炎上。為此，藝人嘻小瓜（謝紹宸）今（20）日也在IG限動發文分享個人看法，雖未指名道姓，但被外界認為應該與王陽明最近的風波有關。

▲嘻小瓜平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜提到他前幾天在記者會上比了愛心，同時也表示：「如果愛心是『娘砲』的動作，那我比較想知道『陽剛』的動作是什麼？」他進一步強調，不會因為一次的失言就定論他人的人品，同時也分享：「哪怕一句話、一個字，都可能影響一個人一輩子。」表達他對言語力量的重視，並呼籲大家在使用文字時應更加謹慎，不要因為無心的話語對他人造成長久的影響。

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▲嘻小瓜發文分享自己對時事的看法。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

此外，嘻小瓜也強調對於性向的理解與尊重，他表示：「現在還有人會說我是『正常性向』，我就會當場糾正，沒有什麼正常性向，每個人都是正常，只是取向各好不同。」表達他對性別多樣性的包容和支持。最後，嘻小瓜感謝大家對於文字使用的認真維護，同時也表示，希望社會在這方面能夠不斷進步，讓每個人都能得到應有的尊重。

▲王陽明因脫口「娘砲」而遭網友炎上。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）