記者吳睿慈／綜合報導

南韓176公分名模崔汝珍從伸展台轉戰戲劇圈，擁有亮眼外貌的她，數年來一直單著，感情生活備受外界關注，沒想到，20日卻傳來她脫單的消息，男友是大7歲的長腿叔叔，她在節目上突然認愛，引起業界熱烈討論，公司稍早承認「沒刻意向周遭友人隱瞞，大家都知道她有交往的人。」

▲名模崔汝珍節目錄一半認愛了。（圖／翻攝自崔汝珍IG）



崔汝珍20日在節目《脫掉鞋子恢單4Men》自爆脫單了，她對於這段感情很真摯，承認是「最後一段愛情」，對方是大她7歲宛如長腿叔叔般存在的圈外人，突然大方認愛，令在場主持人都驚訝不已。

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《脫掉鞋子恢單4Men》節目完整內容預計在20日晚間播出，然而，崔汝珍這段認愛的錄影幕後曝光後，引起娛樂圈轟動，有媒體向她的經紀公司ZEN娛樂查證戀愛消息，公司方面承認沒刻意向周遭友人隱瞞，大家都知道她有交往的人。」

▲崔汝珍的戀情首度在節目上對外公開造成轟動。（圖／翻攝自《脫掉鞋子恢單4Men》）



由於崔汝珍用「最後一段愛情」形容她的感情，令不少人猜測她要結婚了，對此，公司低調表示：「是否以結婚為前提交往，這是藝人私事難以確認。」並未正面回應。崔汝珍身為「黃金單身女神」，感情生活神秘，如今脫單了，獲得大眾滿滿的祝福聲，希望兩人感情修成正果。