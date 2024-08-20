孫安佐嗆台灣難進步1原因！　「有問題的永遠是人」：法律再嚴有用嗎

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐在《拳願》擔任導師，日前卻與「台中拳王」燒打雞爆發肢體衝突，兩人可能在10月上擂台一決高下，他自信滿滿宣布勝算高達70%。在19日的直播中，他分析了台灣無法進步的原因：「有問題的永遠都是人。」更感嘆：「心態不對法律再嚴有用嗎？」

▲孫安佐。（圖／記者黃克翔攝）



孫安佐在直播中提到對台灣社會的看法，認為台灣的停滯不前是因為模仿國外半途而廢，並情緒激動地爆粗口批評此現象，指出台灣試圖學習國外的先進概念，但往往無法徹底學習或應用到實處，導致難以實現真正的進步，他以強烈的語氣表達了對這種狀態的不滿，直言「有些時候啦，有些時候也有學到概念，就很看事情，在美國就很不錯。」

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此外，孫安佐也談到了人類行為的本質，提到只要有攻擊人的想法，無論是開車還是拿槍的行為，都可能導致嚴重後果，「如果用在攻擊用途，拿槍跟開車有什麼差別，有問題的永遠都是人。」在與韓森的衝突後，孫安佐表現出輕鬆的態度，向外界及其父母保證：「你兒子很耐打，我沒問題。」進一步質疑《拳願》主辦，「我覺得這個事情是主辦方的問題，節目還沒上，畫面就被外流上媒體，讓他們處理一下吧，不關我的事。」

▲孫安佐和燒打雞發生衝突。（圖／讀者提供、翻攝自TikTok／fof_fightclub）