李懿住桃園汽旅「雙腿有頭看著她」！頭劇痛急退房　當地人回3字超毛

記者田暐瑋／綜合報導

女星李懿在陳為民的YouTube頻道上分享靈異經歷，某次外景結束後，她與妹妹在桃園一間汽車旅館休息，儘管旅館看起來環境良好、燈光明亮，卻接到友人警告該旅館出過事，她不以為意繼續住下，沒想到當晚發生的事讓她嚇到退房，事後才得知該飯店竟然發生過恐怖分屍案。

▲李懿。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

李懿表示，當時外景地在桃園機場附近的一處工廠，因為要入夜才能進行拍攝，中間有數小時的空檔可以暫時休息，她和妹妹隨意找了一間旅館入住，妹妹朋友告知：「這間出過事。」但她自認沒有做虧心事，決定繼續住下，當妹妹去洗澡時，她在床上滑手機突然感到一種莫名的壓迫感。

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那種感覺就像有個頭放在膝蓋之間，從被子下面抬頭看著她，這讓李懿感到非常不安，本想掀開被子查看，但又害怕看到不該看的景象，連帶手機訊號也突然變得異常，整個房間的氣氛變得壓抑，當妹妹洗完澡出來，她急忙示意要離開房間。

▲李懿遇到靈異事件。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

李懿在收拾東西的過程中，突然感到噁心、頭痛，就像是有一股力量要她不准離開，接著她們迅速向櫃檯辦理退房，沒想到櫃台人員並未多做詢問，立刻退錢讓她們離開，她也趕緊唸經文並曬了好一會的陽光才緩解不適，而之後再次向朋友詢問該旅館到底發生什麼事，對方只回了一句：「分屍案。」嚇得她更加不敢細問，就怕當時的房間就是案發現場。