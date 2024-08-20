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王陽明娘砲炎上二度回應！網逆風公開「私下真實面」　蔡詩芸也發聲

記者田暐瑋／綜合報導

王陽明最近積極宣傳新片《角頭：大橋頭》，但在宣傳活動中因拒絕與粉絲比愛心，並脫口說出「娘砲」一詞遭炎上。面對批評聲浪，一名網友逆風發聲，回憶多年前曾偶遇王陽明，因對方做出1個親民舉動而大為改觀，「光這點我就想支持他。」這篇文也釣出王陽明本尊回應。

▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-王陽明 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明被炎上。（圖／記者黃克翔攝）

有網友在Threads發文，回憶多年前在烏石港偶遇王陽明，「我在海裡跟他說你刺青好帥在哪刺的，他回我：謝謝你，我在新莊刺的，走的時候他還搖下窗戶跟我揮手再見，我們根本不熟也不算認識，但他讓我感覺沒有明星耍大牌的樣子。」也因為看到王陽明親切的一面，讓原PO大改觀：「其實他根本不用理我，油門一拜直接開走就好，他讓我感覺為人很真誠，光這點我就想支持他。」

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▲有網友逆風挺王陽明。（圖／翻攝自王陽明、蔡詩芸Threads）

▲有網友逆風挺王陽明。（圖／翻攝自王陽明、蔡詩芸Threads）

這篇發文迅速在網上引發討論，許多人也紛紛留言力挺王陽明，王陽明本尊也現身回應了一個「雙手合十」的符號，感謝對方的支持，儘管部分網友仍質疑他之前的言論可能涉及性別歧視，但也有人認為這只是為了宣傳新電影時不慎使用了不當言詞。王陽明的老婆蔡詩芸19日也發文TAG王陽明虧說：「一年沒上threads，怎麼今天一開都是王陽明？」

▲有網友逆風挺王陽明。（圖／翻攝自王陽明、蔡詩芸Threads）

▲蔡詩芸虧王陽明。（圖／翻攝自蔡詩芸Threads）

電影宣傳期間爆發王陽明娘炮言論被炎上，《角頭》製片張威縯（宏哥）透過社群平台曬出與王識賢合照，並強調「是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到麥可的狀態，他真的太進入麥可了，他已經忘了他是人見人愛的Sunny Boy王陽明，可是他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！」

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