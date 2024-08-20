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「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住渾圓雪乳　網讚：啦啦隊最頂

游游休息1年後重返啦啦隊，加入職籃領航猿啦啦隊。（翻攝IG@mita1211）

▲游游休息1年後重返啦啦隊，加入職籃領航猿啦啦隊。（翻攝IG@mita1211）

圖文／鏡週刊

桃園領航猿啦啦隊女神游游（游涵君），甜美笑容融化全場！從富邦悍將一路閃耀的她，最近更釋出火辣比基尼照，讓粉絲直呼「太犯規啦」！

擁有「逢甲林志玲」美稱的游游氣質清新，擁有清純臉蛋搭配火辣身材，17日她在IG曬出今夏第一套比基尼辣照，想向粉絲展現最美好的自己。她站在泳池畔，在強勁的陽光下身穿美式比基尼，大方展現S曲線，白皙的嫩膚在陽光照射線更顯白，一雙白嫩美腿更是一覽無遺。

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游游在社群曬出比基尼辣照，散發清純性感氣質。（翻攝IG@mita1211）

▲游游在社群曬出比基尼辣照，散發清純性感氣質。（翻攝IG@mita1211）

更令人咋舌的是，這套比基尼採用了極小的三角形面積，布料少得驚人，完全無法遮掩游游的上圍，美胸自由奔放，轉身時更能顯露出圓潤的曲線，讓人目光難以移開。貼文火速被轉貼去PTT表特板，直對鄉民胃口，直呼「她的皮膚真的是啦啦隊最頂的，氣質也超好」、「今年一出手，便知有沒有」、「絕對是啦啦隊的GOAT（指Greatest Of All Time，史上最佳）」、「成熟日本姐姐的感覺」。

游游穿美式比基尼爬上泳池，側面展現完美S曲線。（翻攝IG@mita1211）

▲游游穿美式比基尼爬上泳池，側面展現完美S曲線。（翻攝IG@mita1211）

游游在富邦啦啦隊「Fubon Angels」服務了4年，因長期往返台中台北，身心俱疲，於2023年初忍痛畢業，令粉絲不捨。曾是富邦天使的游游，在休息一年後，決定重拾熱愛的啦啦隊工作，並加入了職籃領航猿啦啦隊Pilots Crew。在她的賣力應援下，球隊順利闖進冠軍賽。談及未來，游游表示不排斥重返棒球啦啦隊，並期待球迷繼續支持她。


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游游, 游涵君, 鏡週刊

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