專訪／劉在錫2度認出台灣記者！　8分鐘訪談「暖心問候」超加分

記者吳睿慈／台北-首爾連線專訪

Disney+夏季推出綜藝《韓星地帶：逃脫任務3》，節目於7日起正式與觀眾見面。《ETtoday》連續3季訪問到主持群，見證「國民MC」劉在錫驚人記憶力，2度認出同一名記者，親切打招呼外，就連訪談尾聲也不忘再度強調「很高興見到妳」，誠意十足的態度非常圈粉。

▲劉在錫與主持群接受《ETtoday》專訪，2度認出眼熟的台灣記者主動打招呼。（圖／Disney+提供）



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《韓星地帶：逃脫任務》於2022年起開播第一季，由「國民MC」劉在錫領軍主持群，逗趣又輕鬆的節目內容受到觀眾喜愛，第三季雖少了李光洙，但加入Dex、金東炫兩位新血，4位主持群接受《ETtoday》專訪，劉在錫看到眼熟的記者率先親切問候「我們去年見過對嗎？很高興見到妳」，俞利點點頭附和，也有認出去年見過的記者。

▲《韓星地帶：逃脫任務3》節目宗旨為撐滿4小時才算成功，劉在錫、俞利承認每次都累癱。（圖／Disney+提供）



劉在錫身為節目「經驗最豐富者」，一連3季零缺席，每回任務都必須撐滿4小時才算成功，他在訪談間自虧，經常被問到「4小時有這麼累嗎」，但其實全神貫注於高難度任務上，都錄到最後時都會精疲力盡，「當回到家的時候，不能說是搭車回家，基本上就像是拖著被送回家的」。

俞利接著表示「4小時的時間說長不長、說短不短，體力、精神都要全神貫注，不論有沒有成功、撇除成功與否，真的會耗盡所有體力，回到家後，腦子跟心靈雖然還在興奮的狀態，但體力已經全部耗盡了，回到家就癱倒了。」

本季新增獎金制，若連續闖關成功，一人最高可獲得韓幣5千萬元，4人被問及拿到獎金會如何運用？俞利卻與Dex飄出的曖昧電流，她思考了一下笑答：「應該會先跟Dex吃頓飯吧，我會跟他吃很多頓好吃的飯。」金東炫則自爆對投資方面很有關心，「因為是料想之外的大筆金額，那時候可能就拿去投資。」

▲訪談雖只有8分鐘，但劉在錫在尾聲不忘再度向記者表示「很高興再見到妳」。（圖／Disney+提供）



《韓星地帶：逃脫任務》陪著觀眾度過3個年頭，劉在錫在訪談尾聲喊話：「希望大家多多收看唷，那樣我們第四季才可以再次聚集，拜託了！」細心的他不忘在最後2度向《ETtoday》記者強調：「很高興再見到妳喔。」短短8分鐘訪談誠意滿滿，展現國民MC零負評待人的風範。