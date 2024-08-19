ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

哈孝遠猛吃海鮮宣戰老婆「晚上妳慘了！」　結局反轉尷尬認：瑄瑄沒睡好

記者孟育民／台北報導

民視每周一、二由白家綺主持的《醫學大聯盟》本集帶大家探討如何打造愉悅的無障礙空間？節目邀請到何妤玟、哈孝遠、靜香、余思達參加競賽，節目討論如何提高興致和行動力方法時，哈孝遠透露有食物誘惑會讓他提起行動興致，除此之外，更爆料曾吃超多蚵仔補充鋅，跟老婆說：「晚上妳就慘了！」沒想到還原實際狀況後，讓全場笑翻。

▲▼哈孝遠自曝遇上吃會提高行動力。（圖／民視提供）

▲哈孝遠自曝遇上吃會提高行動力。（圖／民視提供）

討論如何提高興致和行動力方法時，哈孝遠分享一次全家到野柳旅遊，因為難得吃海鮮自助餐吃到飽，所以他打算一整天大快朵頤，並吃超多蚵仔補充鋅，想讓晚上行動力滿滿，並且自信地對老婆說：「今天讓兒子早點睡，晚上妳就慘了！」，此話一出，現場馬上變得有些害羞。哈孝遠自豪地繼續說，當晚老婆的確沒睡好，因為真的「慘了」，但並不是大家所想的那樣美好，而是因為他痛風發作，連上廁所都需要老婆攙扶，余思達搞笑接著說：「一秒老婆變看護！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼哈孝遠自曝遇上吃會提高行動力。（圖／民視提供）

▲哈孝遠原本想大戰，沒想到結局超尷尬。（圖／民視提供）

另外，哈孝遠還分享出國時提高行動力的小妙招，就是靠吃下午茶，他每次和家人出國旅遊時，總會特別注意自己的走路的步數，一旦步數接近一萬步，他就不願再多走一步，如果老婆希望他繼續逛街，就會哄他說下午茶是吃到飽的。聽到這個誘惑後，哈孝遠的逛街興致馬上提升，願意繼續陪老婆逛街。白家綺聽完後開玩笑說：「你的方法都跟健康反方向在走欸！」，眾人也為哈孝遠的健康捏把冷汗。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

推薦閱讀

林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg

61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg

唐治平傳失蹤多日終於出現了！「信義區走路搖晃」　友1事苦求外界幫忙

唐治平傳失蹤多日終於出現了！「信義區走路搖晃」　友1事苦求外界幫忙

陳奕迅老婆「PO宇多田光演唱會片段」被罵翻！　急刪文喊：沒人告訴我

陳奕迅老婆「PO宇多田光演唱會片段」被罵翻！　急刪文喊：沒人告訴我

丟丟妹虧男友「愛約砲又花心」　曝交往原因：你們都覺得我眼瞎

丟丟妹虧男友「愛約砲又花心」　曝交往原因：你們都覺得我眼瞎

女星驚吐「被周潤發身體接觸」走出片場哭！　廖安麗曾演郭芙爆紅

女星驚吐「被周潤發身體接觸」走出片場哭！　廖安麗曾演郭芙爆紅

小嫻：你們真的不來墾丁玩嗎？　救觀光發聲…網：海邊寧願去沖繩

小嫻：你們真的不來墾丁玩嗎？　救觀光發聲…網：海邊寧願去沖繩

唐綺陽運勢／雙子遇新桃花！摩羯「有機會被提拔」處女事業過關斬將

唐綺陽運勢／雙子遇新桃花！摩羯「有機會被提拔」處女事業過關斬將

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

王陽明「我不比娘砲動作」燒到陸網！按讚內衣辣模被截圖…秒取消

王陽明「我不比娘砲動作」燒到陸網！按讚內衣辣模被截圖…秒取消

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg

唐治平傳失蹤多日終於出現了！「信義區走路搖晃」　友1事苦求外界幫忙

陳奕迅老婆「PO宇多田光演唱會片段」被罵翻！　急刪文喊：沒人告訴我

丟丟妹虧男友「愛約砲又花心」　曝交往原因：你們都覺得我眼瞎

女星驚吐「被周潤發身體接觸」走出片場哭！　廖安麗曾演郭芙爆紅

小嫻：你們真的不來墾丁玩嗎？　救觀光發聲…網：海邊寧願去沖繩

唐綺陽運勢／雙子遇新桃花！摩羯「有機會被提拔」處女事業過關斬將

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

哈孝遠, 瑄瑄, 醫學大聯盟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 哈孝遠猛吃海鮮宣戰老婆「晚上妳慘了！」　結局反轉尷尬認：瑄瑄沒睡好
  2. 團體解散後⋯女偶像演戲黑化　《第三次結婚》老公劈腿閨密
  3. Jessi再度來台！官宣文驚現她飆出「道地國罵」　網笑翻：瘋掉了
  4. 因吃藥胖5kg被嗆「豬附身」！　嘻小瓜不敢進食：這世界充滿歧視
  5. 《慶餘年》太子「籠絡小姐」醜聞連爆！　稱「被團夥盯上」秒刪文
  6. 陶晶瑩錄《大學生》翻臉內幕曝光！被班底惹毛「直接離開攝影棚」　全場嚇壞
  7. 張清芳10月驚喜唱回小巨蛋　突預告帥兒「恐最後一次當嘉賓」
  8. 孫可芳新手媽外出「遇2設施感想」引共鳴！　第一次帶4月寶吃外食
  9. 2024版《紅樓夢》林黛玉被酸爆！扮相曝光　陸網嘲：一黛不如一黛
  10. 吳念真首部舞台劇《人間條件1》再演！10位里長看哭：是我們的化身

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366