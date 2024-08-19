哈孝遠猛吃海鮮宣戰老婆「晚上妳慘了！」　結局反轉尷尬認：瑄瑄沒睡好

記者孟育民／台北報導

民視每周一、二由白家綺主持的《醫學大聯盟》本集帶大家探討如何打造愉悅的無障礙空間？節目邀請到何妤玟、哈孝遠、靜香、余思達參加競賽，節目討論如何提高興致和行動力方法時，哈孝遠透露有食物誘惑會讓他提起行動興致，除此之外，更爆料曾吃超多蚵仔補充鋅，跟老婆說：「晚上妳就慘了！」沒想到還原實際狀況後，讓全場笑翻。

▲哈孝遠自曝遇上吃會提高行動力。（圖／民視提供）

討論如何提高興致和行動力方法時，哈孝遠分享一次全家到野柳旅遊，因為難得吃海鮮自助餐吃到飽，所以他打算一整天大快朵頤，並吃超多蚵仔補充鋅，想讓晚上行動力滿滿，並且自信地對老婆說：「今天讓兒子早點睡，晚上妳就慘了！」，此話一出，現場馬上變得有些害羞。哈孝遠自豪地繼續說，當晚老婆的確沒睡好，因為真的「慘了」，但並不是大家所想的那樣美好，而是因為他痛風發作，連上廁所都需要老婆攙扶，余思達搞笑接著說：「一秒老婆變看護！」

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▲哈孝遠原本想大戰，沒想到結局超尷尬。（圖／民視提供）

另外，哈孝遠還分享出國時提高行動力的小妙招，就是靠吃下午茶，他每次和家人出國旅遊時，總會特別注意自己的走路的步數，一旦步數接近一萬步，他就不願再多走一步，如果老婆希望他繼續逛街，就會哄他說下午茶是吃到飽的。聽到這個誘惑後，哈孝遠的逛街興致馬上提升，願意繼續陪老婆逛街。白家綺聽完後開玩笑說：「你的方法都跟健康反方向在走欸！」，眾人也為哈孝遠的健康捏把冷汗。