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張清芳10月驚喜唱回小巨蛋　突預告帥兒「恐最後一次當嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

張清芳在台北、高雄和新加坡三地的演唱會大獲成功後，今（19日）宣布將於10月19日唱回台北小巨蛋。張清芳的好友兼經紀人陳鎮川也特別為她寫下一段浪漫引言，期待用最高規格的音樂饗宴，帶給粉絲一個美不勝收的芬芳夜晚。

▲▼張清芳10月19日唱回台北小巨蛋。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳10月19日唱回台北小巨蛋。（圖／上引娛樂提供）

張清芳的「TimeLESS」演唱會在新加坡引起了粉絲的熱烈支持，所有座位銷售一空。她在演唱會中，從開門曲〈我還年輕〉唱到壓軸歌〈燃燒一瞬間〉，25首經典一氣呵成，串起她40年的輝煌音樂生涯。最特別的是，她還邀請現場粉絲上台合唱一曲〈這些日子以來〉，讓她感到非常感動。

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在新加坡站的演唱會中，張清芳在演唱自傳性作品〈你喜歡我的歌嗎？〉時，感性到眼眶微濕，氣氛十分感人。而在演唱會結束後，觀眾仍不願離開，一直呼喊安可，讓張清芳重返舞台，全場陷入歡呼中。

▲▼張清芳10月19日唱回台北小巨蛋。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳說帥兒Nathan可能是最後一次當她的嘉賓。（圖／上引娛樂提供）

此外，張清芳在美國讀大學的大兒子Nathan，第3度擔任她演唱會的嘉賓，母子倆在台上鬥嘴，更合唱〈這世界〉一曲，不過張清芳也表示，這可能是Nathan最後一次與她同台唱這首歌，並寫下「未來的他，將會越飛越遠了，期待以後他的人生舞台。」至於Nathan是否有機會第四度擔任媽媽的嘉賓？就要等10月小巨蛋演唱會見真章。

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