孫可芳新手媽外出「遇2設施感想」引共鳴！　第一次帶4月寶吃外食

記者張筱涵／綜合報導

孫可芳今年3月30日分享寶貝兒子「小太陽」出生，18日透過Threads分享相隔4個多月終於和老公劉冠廷一起吃外食，新手媽媽對育嬰室和電梯的心情吸引許多同為媽媽的網友共鳴。

▲孫可芳和劉冠廷今年初升格當爸媽。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102、bewater_liu）



孫可芳18日發文透露當天第一次走進百貨公司的育嬰室，「深感真是體貼又重要的存在。」因為不需要每3小時就開始焦慮，也不必在混亂的廁所尿布台上手忙腳亂，托育嬰室之福，相隔4多月終於和老公一起到外面享用餐點：「育嬰室讓我們出門的勇氣+10！」

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不過，作為新手爸媽還有一個苦惱點，孫可芳在說完育嬰室讓外出勇氣加10分，接著提到推嬰兒車等電梯會再減5分：「推著車才發現連上下一層樓都無法自由移動，又不能搭手扶梯，只能一邊等一邊許願門打開裡面是空的，還要許願嫩嬰不要停太久而大爆哭，超緊張。」

這個感想吸引了許多為人父母的網友共鳴，「寶寶兩個多月，前幾天第一次帶出門去百貨公司，有育嬰室真的很棒，但是推車等電梯真的是地獄-100000，也超怕在電梯裡放聲大哭」、「所以有時候我會直接揹揹巾，至少自由度再高一點點，只是要跟爸爸輪流，不然媽媽腰長期下來會受不了」、「等電梯真的是好煩，立馬減低逛街興致。現在熱愛評分每間百貨的育嬰室」。

▲▼孫可芳發文和網友互動。（圖／翻攝自Threads／babybean1102）

