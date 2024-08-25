ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《正港分局》加入新隊員！Lulu、阿斌到警局「看命案照」訓練超敬業

記者黃庠棻／台北報導

犯罪推理喜劇影集《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，已於8月22日上線，由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌（阿斌）、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，聯手打造前所未見的犯罪推理喜劇。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》的正港小隊加入新成員。（圖／Netflix提供）

《正港分局》上線後，新加入正港小隊的隊員黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒受到許多關注，其中黃奇斌更是首次從歌手跨界當演員，這是他「轉職」之後拍攝的第一部作品，採訪時曾透露為了飾演警察一角，特地跟Lulu、陳彥佐一起到警察局做田調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃奇斌出席《正港分局》媒體茶叙

▲黃奇斌為了飾演警察做足準備。（圖／記者李毓康攝）

黃奇斌、Lulu、陳彥佐為戲親自上警局，過程中除了練習拿槍之外，還當場看到一些命案現場照，讓他直呼「原來拍戲比想像中困難」。而Lulu也一樣為了飾演警察做足功課，因為劇中角色熟悉MBTI，她在拍攝前讀了許多有關心理學的書，讓不少到家裡造訪的朋友都開始擔心她的「心理狀況」。

▲▼Lulu黃路梓茵出席《正港分局》媒體茶叙。（圖／記者李毓康攝）

▲Lulu為拍戲下苦功。（圖／記者李毓康攝）

除此之外，Lulu也為了拍攝《正港分局》特地練習了使用蝴蝶刀，私底下練習時就用「真刀」來訓練，多次因為不熟練而導致手被夾到，但她仍不喊累，態度相當敬業。不過，當Lulu拍攝蝴蝶刀場景時，劇組竟拿出塑膠製的「假刀」，讓練習過頭的她忍不住委屈大喊「有這個怎麼不早點拿給我啊」，引起眾人捧腹大笑。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》的正港小隊加入新成員。（圖／Netflix提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

飯店有人墜樓！狄志為電梯驚見「自殺人」　洗澡傳靈異聲嚇到奪門而出

飯店有人墜樓！狄志為電梯驚見「自殺人」　洗澡傳靈異聲嚇到奪門而出

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

龍貓看到小月為什麼大叫？《龍貓》隱藏設定曝光…網：難怪會臉紅

龍貓看到小月為什麼大叫？《龍貓》隱藏設定曝光…網：難怪會臉紅

湯姆克魯斯18歲女兒舒莉「棄父姓」！　上大學他仍付每年數百萬學費

湯姆克魯斯18歲女兒舒莉「棄父姓」！　上大學他仍付每年數百萬學費

Angelababy帶7歲兒現身迪士尼！　溫馨畫面又被酸「立好媽媽人設」

Angelababy帶7歲兒現身迪士尼！　溫馨畫面又被酸「立好媽媽人設」

陳芳語太美了！　比基尼上衣上身「整截辣腰全露出」

陳芳語太美了！　比基尼上衣上身「整截辣腰全露出」

小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師還噹：他們覺得妳很不負責任

小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師還噹：他們覺得妳很不負責任

陸歌手合照女粉脫口「祝妳愛滋病」遭炎上！　竟扯：我人就是抽象

陸歌手合照女粉脫口「祝妳愛滋病」遭炎上！　竟扯：我人就是抽象

《咒術迴戰》也辱華！作者賀《我英》完結惹怒陸網　店家下架抵制

《咒術迴戰》也辱華！作者賀《我英》完結惹怒陸網　店家下架抵制

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

飯店有人墜樓！狄志為電梯驚見「自殺人」　洗澡傳靈異聲嚇到奪門而出

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

龍貓看到小月為什麼大叫？《龍貓》隱藏設定曝光…網：難怪會臉紅

湯姆克魯斯18歲女兒舒莉「棄父姓」！　上大學他仍付每年數百萬學費

Angelababy帶7歲兒現身迪士尼！　溫馨畫面又被酸「立好媽媽人設」

陳芳語太美了！　比基尼上衣上身「整截辣腰全露出」

小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師還噹：他們覺得妳很不負責任

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

正港分局, 許光漢, 王淨, 馬念先, 陳彥佐, 黃奇斌, Lulu, 黃路梓茵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看
  2. 周曉涵同框小11歲鮮肉男！對比9年前合照神凍齡…網敲碗下張婚紗照
  3. 珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金
  4. 莎賓娜卡本特、珍娜奧特嘉相愛相殺　山姆史密斯攜宇多田光合唱神曲
  5. 只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過
  6. 小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔
  7. 【本周夯星聞】曾智希「超音波」曝肚皮近況！　孫德榮3億遺產留給他
  8. 龍貓看到小月為什麼大叫？《龍貓》隱藏設定曝光…網：難怪會臉紅
  9. 小孟老師／8月25日星座運勢　週日狂歡「天蠍要多愛自己」
  10. 網讚她老公帥沒有因此無安全感！蔡詩芸罕回應：你只看到美好一面

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366