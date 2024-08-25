《正港分局》加入新隊員！Lulu、阿斌到警局「看命案照」訓練超敬業

記者黃庠棻／台北報導

犯罪推理喜劇影集《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，已於8月22日上線，由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌（阿斌）、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，聯手打造前所未見的犯罪推理喜劇。

▲《正港分局》的正港小隊加入新成員。（圖／Netflix提供）

《正港分局》上線後，新加入正港小隊的隊員黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒受到許多關注，其中黃奇斌更是首次從歌手跨界當演員，這是他「轉職」之後拍攝的第一部作品，採訪時曾透露為了飾演警察一角，特地跟Lulu、陳彥佐一起到警察局做田調。

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▲黃奇斌為了飾演警察做足準備。（圖／記者李毓康攝）

黃奇斌、Lulu、陳彥佐為戲親自上警局，過程中除了練習拿槍之外，還當場看到一些命案現場照，讓他直呼「原來拍戲比想像中困難」。而Lulu也一樣為了飾演警察做足功課，因為劇中角色熟悉MBTI，她在拍攝前讀了許多有關心理學的書，讓不少到家裡造訪的朋友都開始擔心她的「心理狀況」。

▲Lulu為拍戲下苦功。（圖／記者李毓康攝）

除此之外，Lulu也為了拍攝《正港分局》特地練習了使用蝴蝶刀，私底下練習時就用「真刀」來訓練，多次因為不熟練而導致手被夾到，但她仍不喊累，態度相當敬業。不過，當Lulu拍攝蝴蝶刀場景時，劇組竟拿出塑膠製的「假刀」，讓練習過頭的她忍不住委屈大喊「有這個怎麼不早點拿給我啊」，引起眾人捧腹大笑。

▲《正港分局》的正港小隊加入新成員。（圖／Netflix提供）