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專訪／大型道具砸向俞利！Dex一手抱住她　金東炫、劉在錫原地看呆了

記者吳睿慈／台北-首爾連線專訪

Disney+獨家打造的綜藝節目《韓星地帶：逃脫任務》迎來全新第三季，難度更高的任務、更龐大的場地以及耗資更多的資金，7日起陪伴粉絲的炎炎夏日。本季找來2位全新成員金東炫、Dex加入，4位主持人接受《ETtoday》專訪，爆料Dex拯救俞利的幕後，身為男人的劉在錫、金東炫都讚嘆「Dex很帥氣，真是羨慕他有這樣的一面」。

▲▼專訪／大型道具砸向俞利！Dex一手抱住她　金東炫、劉在錫原地看呆了。（圖／Disney+提供）

▲▼大型道具砸向俞利，Dex當下衝去拯救女方，這幕讓粉絲看得少女心噴發。（圖／Disney+提供）

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▲▼專訪／大型道具砸向俞利！Dex一手抱住她　金東炫、劉在錫原地看呆了。（圖／Disney+提供）

Dex從網路闖出名聲，他是UDT（反恐特戰隊水中爆破隊）出身，彪悍男子漢的形象深植人心，近年來在韓聲勢大漲，節目、戲劇邀約不斷。他宣布加入《韓星地帶：逃脫任務3》，每集都引起熱烈討論，其中，第2集救下俞利的片段，Dex不顧危險衝到前方並把俞利攬入懷裡，令觀眾少女心噴發。

▲▼專訪／大型道具砸向俞利！Dex一手抱住她　金東炫、劉在錫原地看呆了。（圖／Disney+提供）

▲▼還原Dex拯救俞利的情況，金東炫、劉在錫其實站在原地看呆了。（圖／Disney+提供）

▲▼專訪／大型道具砸向俞利！Dex一手抱住她　金東炫、劉在錫原地看呆了。（圖／Disney+提供）

4人在接受《ETtoday》專訪時，金東炫、劉在錫對於Dex的帥氣深有同感，「不知道Dex是不是本來就有這種很強悍的性格，還是通過UDT訓練而有強悍的一面，他確實不會感到恐懼，在遇到困難狀況的時候，他會先豁出身體去阻擋」，聊起第2集拍攝幕後，當時道具突然朝俞利方向砸過去，金東炫驚呼：「如果是一般人的話，有個物品突然掉下來的時候，會先嚇到，然後『喔』一聲，再判斷去拯救俞利，但當我回神的時候，Dex那時候已經衝出去了，看到他那樣的一面，我就想『哇，真羨慕他有那樣的一面，真羨慕他有那樣的能力』。」

劉在錫也認同：「我們是先意識到有危險、自己先嚇歪，然後下一步才做出行動。」兩位男子與Dex做法不同自嘲「我們晚了好幾步」，也讓俞利忍不住笑虧：「你們完完全全不一樣！」聽到2位前輩的稱讚，Dex謙虛回答：「其實我就是沒經過大腦思考先行動啦，沒有好好思考可能就會闖禍了。」

▲▼專訪／大型道具砸向俞利！Dex一手抱住她　金東炫、劉在錫原地看呆了。（圖／Disney+提供）

▲Dex自嘲「是不經大腦思考」相當謙虛。（圖／Disney+提供）

只是光聽Dex帥氣的部分，金東炫訪談時忍不住吃味虧：「不聽聽我們兩個心動的部分嗎？怎麼馬上就問下一個問題了。」劉在錫、俞利、Dex 3人當場大笑。

▲▼專訪／大型道具砸向俞利！Dex一手抱住她　金東炫、劉在錫原地看呆了。（圖／Disney+提供）

▲金東炫吃味問「怎麼不聽聽對我們心動的部分」，全場笑出來。（圖／Disney+提供）

Dex、金東炫身為本季新加入陣容，透過訪談向觀眾介紹自己的「擔當」，Dex露出帥氣臉龐驕傲地選：「我參加這季，覺得俞利變心軟的主因可能是因為我的這張臉，所以我認為我是『臉』。」金東炫在一旁秀出健壯手臂肌肉，卻馬上被俞利虧：「他只靠一張嘴。」惹得全場笑出來。

劉在錫則是「身體」與「大腦」的擔當，他提到第1集的劇透，幽默回答：「如果不是我的『身體』，你們進不去那裡。」他也補充認為俞利是大腦擔當，「俞利進入我們的腦中操控我們」，金東炫認證「她是隊長」。4人你一言我一語，光是對話就很逗趣，更爆笑的內容全都在Disney+每週三推出的《韓星地帶：逃脫任務3》。

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Dex, 金東炫, 劉在錫, 俞利, 韓星地帶：逃脫任務, Disney+

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