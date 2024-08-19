《媽媽朋友兒子》收視飆升！庭沼玟母女對話太寫實　網看哭：演技真好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》由庭沼玟、丁海寅主演，兩人飾演從小一起長大的青梅竹馬，長大後各奔東西，隨著時間流逝兩人意外再次重逢，展開一段逗趣又歡樂的羅曼史。庭沼玟飾演的裴石榴毀婚後回到家鄉，即將被媽媽打得半死的情況下，老友崔承效（丁海寅飾演）及時現身，戲劇首集以4%收視率出發，尤其是第二集媽媽與女兒的真實對話，掀起眾網友共鳴，寫下留言「彷彿是我們家」、「庭沼玟演技太好了」、「看哭了」。

▲《媽媽朋友的兒子》由庭沼玟、丁海寅主演。（圖／翻攝自tvN）

庭沼玟為了當媽媽的好女兒，從小就像拼命三郎讀書，在外人眼裡完美零缺點，在美國找到好工作，但其實她心裡承受著極大壓力，最終遭到公司資遣，解除婚約後滿身瘡痍回到家鄉，卻還得面對媽媽的不諒解。

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▲《媽媽朋友的兒子》開播，庭沼玟從小就是媽媽的驕傲，卻突然從美國回到家鄉。（圖／翻攝自tvN）



《媽媽朋友的兒子》主打著喜劇羅曼史，卻藏著絲絲現實生活中所遇到的悲傷感，庭沼玟在第二集與媽媽爆發衝突，她發現媽媽對外謊稱「女兒馬上就要回美國了，很多公司在挖角」，母女倆為此起口角，媽媽不滿地說著：「我用什麼心情把妳養大的，怎麼可以這樣對我？」

庭沼玟盼望媽媽理解她的辛苦，哭著回應「我有多麼睡眠不足，妳沒想過嗎？就算別人都這樣過生活，但媽媽妳就不能理解一下我的心嗎？我是因為過得太累才回來的，我這段時間真的活得很努力，所以妳就不能跟我說聲『休息一下，辛苦了』嗎？」媽媽卻憤恨地表示「別人拿家裡的錢出國留學，妳是靠獎學金努力出國，我知道你很辛苦，所以才這樣。」

▲▼庭沼玟母女對話太寫實，第二集收視率上漲。（圖／翻攝自tvN）



不希望女兒的辛苦付諸流水，於是媽媽告訴庭沼玟：「妳就是我的驕傲！」一席話卻讓庭沼玟更崩潰，她大吼回話「我為什麼一定要是媽媽的驕傲，不能只當媽媽女兒就好了嗎？我為什麼要當媽媽人生的包裝紙。」這段超寫實的對話，引起韓網共鳴，稱讚庭沼玟的演技超好。

第二集片段掀起網友熱烈留言「包裝紙的台詞太有共鳴了」、「和媽媽兩個人邊哭一起看戲」、「看到庭沼玟哭，我也跟著難過了」、「兩個人演技都太好了」、「原來不只是喜劇，還是家庭人生劇」。第二集全國平均收視率來到5.9%。