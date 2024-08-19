詹惟中批判「航空業罷工」遭炎上！　吳宗憲站邊員工：要為他們著想

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》主持人Sandy待產請假，吳宗憲與代班主持人歐漢聲所錄製的集數從本週開始播出，明（20日）晚10點節目主題聊到「就因為說錯了這句話！沒想到我就被炎上了」，詹惟中曾分享對罷工事件的看法而挨轟：「4年前的過年，我人在日本看到很多人返鄉沒飛機坐，我的想法是罷工Ok，全世界都有罷工，但人家會預先告知時間還有訴求，可是那個航空公司是無預警的。」

▲詹惟中重提之前航空業罷工事件，當時認為太突然很沒道德。（圖／中天綜合台提供）

吳宗憲一聽立馬表示勞資問題不能只看表面：「罷工是一個民主的過程，你怎麼知道裡面的員工是否經年累月，已經處於要爆發的火山？還是要為他們著想。」詹惟中則解釋：「很多人在櫃檯哭說不能回去和家人聚會，那種惻隱之心油然而生，我們都能體諒機師非常不容易，但你跟公司處不好，為什麼要處罰我們這些小老百姓？但我也學乖了，後來換別的航空公司座艙長跟空姐罷工，我就不講話了。」

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▲吳宗憲認為要多為員工想。（圖／中天綜合台提供）

王牌經紀人孫德榮提到曾和網紅實況主隔空交火，不滿對方吸引粉絲一起創業或開加盟店，但之後倒閉又落跑，這樣是踩著屍體往上爬。孫德榮直言不能接受此行為：「他根本還沒開店，就在直播旁邊寫了加盟專線，我留言的意思是說人要有良心，如果你開業3年有賺錢，要粉絲加盟我非常贊成，但如果你現在就先這麼做，這是在割韭菜，你的粉絲要加你會員、要斗內給你，又要跟你開還沒成功的飲料店。」

▲孫德榮槓上直播主。（圖／中天綜合台提供）

詹惟中表示現代的行銷方式與過往有很大的不同，但孫德榮依然覺得對方的行為不太妥當：「他直接開直播罵我5天，他的粉絲洗我版洗了1年多，還有更好笑的，他請我簽的藝人幫他業配，後來他連業配也罵。」





