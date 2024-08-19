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48歲李維維砸百萬凍卵！聽醫生一句話爆哭　沒結婚遭質疑「祖墳有問題」

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請李維維、王俐人、賴薇如、芳瑜上節目討論大齡女子的煩惱話題。李維維說，她十年前就開始凍卵，十年大約花了上百萬，當時她心想自己單身沒對象，因為身邊的朋友都結婚生子，超過35歲就是高齡產婦，「我自己東看西看，我現在沒有，以後如果有了一個愛的人出現，沒有卵子怎麼辦，所以我才凍卵。」

▲▼李維維凍卵10年花費上百萬。（圖／緯來戲劇台提供）

▲李維維凍卵10年花費上百萬。（圖／緯來戲劇台提供）

李維維坦言花錢是其次，其實第一次看完醫生就忍不住落淚，因為當時醫生跟她說：「像妳已經38了，妳的卵與身體狀況每況愈下，人家年輕的一取就是二三十顆，妳可能不會那麼多，最好每個月至少有一、二顆卵的時候都來取。」李維維說，雖然醫生說的是實話，她想到不管怎麼努力就是會衰老，加上這是不可逆的，讓她悲從中來打給妹妹爆哭，妹妹反而還安慰她說，「妳現在是要生小孩了嗎？那幹麻花了錢還在那邊哭？」

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▲▼李維維凍卵10年花費上百萬。（圖／緯來戲劇台提供）

▲李維維第一次看醫生就爆哭。（圖／緯來戲劇台提供）

關於沒結婚這件事情，李維維說自己也被朋友問過，「是不是祖墳有問題？或是沒有拜爺爺？」李維維則說，她爸媽已經放棄了，覺得她只要過得好就好，反而是周遭的朋友跟她說，女生一定要結婚生子才算完整。讓佩甄驚呼說：「到底是誰說的啊？」她還曾經被迫出去相親二次，而且是只有兩人單獨，她說，當她坐下來看到對方走過來的樣子就知道TONE不對，還傳訊息給友人說：「你可以來帶我回家嗎？」

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