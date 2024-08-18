快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior一連3天在台北小巨蛋開唱，利特藏了2天的秘密，隨著演唱會結束，他終於在尾聲公布，即將與温昇豪開客家餐廳，他證實自己會在9月22、23、24日再度到訪台灣，並為粉絲做飯，他有備而來，當場撂客語「細妹按靚」（小姐妳好漂亮），全場嗨爆了。

▲Super Junior連開3天演唱會。（圖／讀者提供）



利特從17日就埋哏，他透露自己將有大計畫，並在直播暗示「客家」、「桌球」、「藝人」，有不少人猜到是江宏傑，沒想到，江宏傑與温昇豪18日驚喜現身演唱會上，才揭露原來3人認識。

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▲利特跟温昇豪、江宏傑開餐廳，9月還要再來。（圖／伊林娛樂提供）



直到演唱會尾聲，利特終於揭曉：「終於要向各位公開了，我跟温昇豪、江宏傑在台北會開餐廳，我昨天直播有提示『客家』，聽說客家也有方言『細妹按靚』，我們跟客家電視台一起開了餐廳，我會親自來到這裡做料理，你們給我多少，我就回報多少，！」

利特親口承認「我下個月就來了，9月底來」，成員敲碗「你都說了，乾脆公開日期吧」，於是他揭曉日期「9月22、23、24日」，他接著表示：「我有聽說客家料理很好吃，我會為各位做客家料理的！」證實下月還會造訪台灣。

針對利特首檔參與台灣綜藝節目，客家電視台回應：「餐廳實境秀節目預計於9月拍攝，除了已知的三人外，還有其他驚喜嘉賓，11月會有記者會，節目12月上檔。」