焦恩俊再婚「女兒跟他翻臉」！　要求「不准再生小孩」結局惹淚

記者劉宛欣／綜合報導

藝人焦恩俊演出《小李飛刀》走紅，以帥氣大俠形象為觀眾熟知，10年前與石英女兒林千鈺再婚，女兒焦曼婷近日登上《單身行不行》時，坦言當年自己是透過新聞知道這件事，因此與父親大吵一架，甚至要求爸爸不能再生孩子。

▲焦曼婷透過新聞才知道爸爸要再婚。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

焦曼婷坦言2014年知道爸爸即將再婚的消息，是透過新聞報導，讓她非常生氣也無法接受，不過冷靜下來思考後，認為爸爸會選擇再婚，是因為找到了願意陪伴他下半生的人，當時她打電話問爸爸為何沒有事先通知她要結婚，焦恩俊表示自己真的不知道怎麼開口，焦曼婷當時年紀還小，便向爸爸提出要求「你要再婚OK，但你要答應我一個條件，你不能再生小孩，不論是妹妹還是弟弟都不行，因為我不想要把我擁有的父愛分給其他孩子。」

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▲焦曼婷要求焦恩俊不能再生小孩。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

焦曼婷後來想想自覺這樣的想法很自私，但當時認為那是唯一能讓爸爸清楚知道自己仍渴望父愛的方式，後來，她一個人去參加爸爸的婚禮，看到爸爸幸福的樣子，心情很複雜，既不想把爸爸分享給別人，又想看到他快樂，最後她因為看到有人願意愛爸爸、願意照顧爸爸，於是放下心結給予祝福，如今也大方地講述當年的心路歷程。